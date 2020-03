Corona: Zelt am St. Josefs-Krankenhaus dient als zentrale Abstrichstelle

Potsdam

Das katholische St. Josefs-Krankenhaus hat eine zentrale Stelle eingerichtet, an der ab sofort Abstriche von Patienten mit Corona-Verdacht genommen werden. Bereits am Samstag war dafür ein Zelt vor dem Haupteingang des Krankenhauses aufgebaut und in Betrieb genommen worden. Damit wolle man der im Zuge der raschen Ausbreitung des Coronavirus steigenden Nachfrage nach Abklärungsmöglichkeit begegnen.

Das Sichtungs-Zelt auf dem Klinikgelände in der Zimmerstraße dient dazu, Patienten mit grippaler Symptomatik außerhalb der Krankenhaus-Räumlichkeiten untersuchen und testen zu können. „Das organisierte Abstrichmanagement ist zwingend notwendig“, sagt der Alexianer-Regionalgeschäftsführer Oliver Pommerenke. Dank des Zeltes könne eine Abklärung erfolgen und gleichzeitig schütze man stationäre Patientinnen und Patienten sowie die Mitarbeitenden des Krankenhauses. „Vernunft und Besonnenheit stehen an erster Stelle“, betont Pommerenke. „Wir müssen jetzt vor allem darauf achten, unsere personellen Ressourcen zu schützen und gut einzuteilen.“

Sichtung und Abstrich nur nach Anmeldung durch den Hausarzt

Für das Zelt gelten strenge Regeln. Dort werden ausschließlich Patienten, die vom Hausarzt oder vom städtischen Gesundheitsamt als „begründeter Verdachtsfall“ angemeldet wurden, untersucht und abgestrichen. Das St. Josefs-Krankenhaus mahnt: Ohne eine vorherige Zuweisung vom Hausarzt sollte das Zelt nicht aufgesucht werden! Ist der Abstrich erfolgt, werden Patienten, denen es soweit gut geht und die nicht zwingend stationär aufgenommen werden müssen, zur Weiterbehandlung an den Hausarzt und in die Häuslichkeit verwiesen.

Ohne klinische Symptome erfolgt kein Abstrich

Menschen ohne klinische Symptome wie Husten, Fieber, Schnupfen und Heiserkeit werden – auch bei einer Rückkehr aus Risikogebieten wie Tirol oder Madrid – nicht präventiv abgestrichen, teilt Kliniksprecher Benjamin Stengl mit: „Diese Patienten werden nach Hause geschickt und gebeten, einige Tage abzuwarten.“ Treten doch Symptome auf, müssen sich die Patienten zunächst beim Hausarzt melden – am besten telefonisch oder beim kassenärztlichen Notdienst unter 116117. „Der Hausarzt wird anhand einer Befragung feststellen, ob und wann ein Abstrich für den Corona-Test notwendig ist“, so Stengl.

Betrieben wird das Zelt von niedergelassenen Ärzten der Kassenärztlichen Vereinigung. Im Zelt finden keine allgemeinen Sprechstunden noch anderweitige Beratungen zum Corona-Virus statt. Geöffnet hat das Zelt täglich von 9 bis 14 Uhr und nach einem Schichtwechsel des medizinischen Personals von 15 bis 18 Uhr.

Lange Warteschlange vor dem Zelt

Am Montag waren laut Benjamin Stengl 55 Personen gesichtet worden. Man habe aber aus Zeitproblemen auch 39 Personen vertrösten und wieder nach Hause schicken müssen. Während Sichtung und Abstrich nach den Standards des Robert-Koch-Instituts recht zügig erfolgen, sei es besonders aufwendig, die erforderlichen Formulare fürs Gesundheitsamt und für die Labors auszufüllen – das dürfe auch nur ein Arzt übernehmen. Die Warteschlange vor dem Zelt ist entsprechend lang – zumal dort der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von anderthalb Metern einzuhalten ist. „Wir arbeiten gerade an einer Terminvergabe, um das zu entzerren“, sagt Stengl. Ein Wartzelt werde aber nicht eingerichtet: „Dann würden wir ja wiederum für eine Konzentration der Menschen sorgen – und die ist in der aktuellen Situation unbedingt zu vermeiden.“

Auch nach dem Abstrich heißt es für die Patienten, sich in Geduld zu üben. Weil die Labors immer mehr zu tun haben, dauert es inzwischen bis zu zwei Tage, bis ein Testergebnis vorliegt.

