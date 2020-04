47 infizierte Krankenhaus-Mitarbeiter: Die Lage am St. Josefs bleibt angespannt

Potsdam

Tausende Ärzte und Pflegekräfte haben sich deutschlandweit mit dem Coronavirus infiziert – auch am St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer in Potsdam steigt die Zahl der betroffenen Mitarbeiter. Inzwischen sind laut Kliniksprecher Benjamin Stengl 47 Fälle in der Belegschaft bestätigt. Vor zwei Wochen hatte das St. Josefs-Krankenhaus 23 mit dem Coronavirus infizierte Mitarbeiter gemeldet – von insgesamt 550.

Notaufnahme und Isolationsstationen besonders betroffen

Die Infizierten stammen laut Stengl aus unterschiedlichen Bereichen des Krankenhauses, besonders betroffen seien die Notaufnahme und die Isolationsstationen – also Mitarbeiter, die direkt mit Covid-Patienten zu tun haben. Dennoch sei nicht für jeden Fall nachzuvollziehen, woher die Infektion rührt. „Wegen der voranschreitenden Durchseuchung der Bevölkerung kann nicht vollständig rekonstruiert werden, wo sich die Mitarbeiter angesteckt haben. Auch sie haben ein Leben außerhalb des Krankenhauses, in dem Infektionen möglich sind.“

Vollschutz für Mitarbeiter in allen Bereichen des Krankenhauses

Allerdings nähert sich das Virus von Tag zu Tag, denn man habe festgestellt, dass asymptomatische Patienten, die aufgrund einer ganz anderen Diagnose ins Haus kommen, zunehmend bereits Sars-CoV-2-infiziert sind: „Wir beobachten das intensiv und passen ständig die Maßnahmen an.“ So habe man seit dem 16. April in allen Bereichen des Krankenhauses Vollschutz für die Mitarbeitenden angeordnet.

Getestet wird bei Symptomen – aber auch nach Kontakt mit Infizierten

Von einer kompletten Durchtestung von Personal und Patienten will das St. Josefs-Krankenhaus aber weiterhin abgesehen. Dort werden erst bei eindeutiger grippaler Symptomatik Abstriche durchgeführt und bei Kontaktpersonen eines infizierten Kollegen – man wolle sich nicht in trügerischer Sicherheit wiegen. „Ein generelles Abstreichen im Krankenhaus ist ein nur temporäres Ist-Ergebnis, eine Momentaufnahme“, erklärt Stengl. „Die Tests sind nicht sensitiv genug – also in den ersten Tagen der Infektion ohne Symptome nicht hinreichend aussagefähig – und müssen daher mehrmals erfolgen.“ Sollten aber Gesundheitsamt und Landeshauptstadt Reihentests befürworten, schließe man sich dem an. Das Josefs habe bisher rund 900 Abstriche beim Personal vorgenommen – Mehrfachtestungen eingeschlossen.

Wie am Josefs verfährt man im Evangelischen Zentrum für Altersmedizin (EZA). Dort sind inzwischen 26 infizierte Mitarbeiter und 25 infizierte Patienten bekannt. Die geriatrische Behandlung ist komplett eingestellt.

Von Nadine Fabian