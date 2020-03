St. Josefs-Krankenhaus rät von Besuchen ab

Potsdam

Das katholische St. Josefs-Krankenhaus verschärft im Angesicht des sich verbreitenden Coronavirus die Sicherheitsvorkehrungen. „Wir haben uns dazu entschieden, Termine für Informationsabende für werdende Eltern im Haus, Patientencafés für Selbsthilfegruppen in unserem Haus sowie die Samstags-Vorlesungsreihe im Bildungsforum vorerst bis zum 19. April zu streichen“, teilt Sprecher Benjamin Stengl mit. „Von Besuchen auf den Stationen raten wir derzeit generell ab, um unsere Patientinnen und Patienten, die Mitarbeitenden aber auch die Besucher selbst zu schützen.“ Ausnahme: Angehörige ohne Anzeichen von grippalen Infekten können nach Rücksprache mit dem Stationspersonal Besuche auf der Intensivstation, der Geburtshilfe und im Palliativbereich wahrnehmen.

Auch die Senioreneinrichtungen sind alarmiert

Die Alexianer betreiben in Potsdam nicht nur das St. Josefs-Krankenhaus, sondern auch Seniorenzentren und Pflegeheime. „Die gegenwärtige Situation ist für uns alle eine große Herausforderung“, sagt Britta Schmidt, Geschäftsführerin der Christlichen Altenhilfe Potsdam (CAP). „Einerseits stehen wir als Träger von insgesamt fünf Einrichtungen in der Stadt in der Verantwortung für unserer Seniorinnen und Senioren, andererseits sind wir als Arbeitgeber verantwortlich für unsere Mitarbeitenden.“ Britta Schmidt spricht von einen sensiblen Balanceakt: „Wir probieren täglich den Spagat zwischen keine Panik verbreiten und den Ernst der Lage wahrnehmen.“ Bisher habe man sich dagegen entschieden, Besuche zu verbieten; man beobachte dabei die sich täglich ändernden Entwicklungen sehr genau.

Angehörige zeigen Verständnis

„Angehörige begegnen uns bisher aufgeklärt, aber nicht aufgeregt“, so Britta Schmidt. „Natürlich machen sie sich mehr Sorgen als sonst. Wir haben inzwischen die am häufigsten gestellten Fragen in unseren Häusern ausgehangen und suchen auch immer aktiv das Gespräch bei offenen Fragen.“ Man stehe vor der selben Frage wie andere auch, so Britta Schmidt: „Ist es verantwortbar, die Oma zu besuchen, oder warte ich jetzt lieber ein paar Tage ab und nehme Rücksicht auf Oma, auf mich und auf alle anderen? – Ich glaube, das sollte immer die Herangehensweise sein. Einige Familien halten sich da inzwischen schon zurück, in Absprache mit den Bewohnern und uns. Das ist gut so!“

Zur CAP gehören das Seniorenzentrum St. Elisabeth in Wilhelmshorst, das St. Franziskus Seniorenpflegeheim in der Kiepenheuerallee, das Bürgerstift am Heiligen See, die City-Kurzzeitpflege in der Gutenbergstrasse und die St. Josef Sozialstation am Stern.

Von Nadine Fabian