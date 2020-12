Potsdam

Nach dem Start der Corona-Impfungen des medizinischen Personals an acht großen Brandenburger Kliniken inklusive dem kommunalen Ernst-von-Bergmann-Klinikum am Dienstag können schon bald auch die Impfungen am St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer beginnen. Auf Anfrage teilt das christliche Haus mit: „Wir werden nach aktueller Termin-Festlegung des Gesundheitsministeriums des Landes Brandenburg am 11. Januar mit Impfstoff beliefert und können am 12. Januar 2021 mit der Corona-Impfung der Mitarbeitenden beginnen.“

Mindestens 450 Impfdosen sind erforderlich

Das St. Josefs benötigt laut Krankenhaussprecher Benjamin Stengl mindestens 450 Impfdosen, um dem vorab ermittelten Bedarf gesamt gerecht werden zu können. „Eine Bestätigung seitens des Ministeriums, ob wir diese Menge zugeteilt bekommen, liegt zur Stunde noch nicht vor“, so Stengl. Da die Impfung gegen das Coronavirus in zwei Schritten erfolgt, benötige man drei Wochen später noch einmal die gleiche Menge. „Wenn deutlich weniger geliefert wird, werden erst die hochpriorisierten Bereiche versorgt“, so Stengl. „Hier brauchen wir idealerweise zweimal 150 Impfdosen. Da das Land zunächst nur knappe Kontingente zur Verfügung stellt, ist eine Priorisierung notwendig.“

Prioritäten festgelegt

Angelehnt an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts ( RKI) werde das St. Josefs dann zunächst nur Mitarbeitende impfen, die ein sehr hohes Ansteckungsrisiko haben und bisher noch nicht an Covid-19 erkrankt waren. „In unserer Prioritätenliste, die wir in den vergangene Tagen festgelegt haben, gehören die Teams der Covid-Station, der Notaufnahme, der Intensivstation und des OP- und Anästhesiebereichs an oberste Stelle“, so Stengl. „Alle weiteren Bereiche folgen einem festgelegten Gruppenplan.“

Immer wieder infizieren sich Mitarbeiter

Das St. Josefs-Krankenhaus betreut (Stand Mittwoch) 30 Covid-19-Patienten stationär, sechs davon müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Seit Oktober haben sich laut Stengl insgesamt 50 Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert. Die Impfbereitschaft im Haus liege bei über 80 Prozent – damit sei der Zuspruch außerordentlich hoch. Die Schutzimpfung gegen Sars-CoV-2 sei ein Angebot und unterliege der Freiwilligkeit.

Auch die geriatrische Fachklinik hat eine Termin-Zusage

„Die Erwartungen und Hoffnungen an den Impfstoff sind wahnsinnig hoch, da wird man natürlich schnell ungeduldig“, sagt der Regionalgeschäftsführer der Alexianer, Oliver Pommerenke. „Unsere Vorbereitungen laufen deshalb auf Hochtouren und wir freuen uns, wenn der Impfstoff endlich da ist – im Interesse sowohl unserer Mitarbeitenden als auch der uns anvertrauten Menschen in den Krankenhäusern und in den Seniorenpflegeeinrichtungen!“ Mit den Schutzimpfungen im Evangelischen Zentrum für Altersmedizin (EZA) könne man Mitteilung des Ministeriums am 13. Januar beginnen.

Von Nadine Fabian