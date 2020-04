St. Josefs-Krankenhaus beginnt mit Reihentest

Potsdam

Der Verbund Christlicher Kliniken in Potsdam beginnt in der nächsten Woche damit, sämtliche Mitarbeiter auf das Coronavirus zu testen. Am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. April, ist zunächst das St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer an der Reihe. Dort sind rund 600 Mitarbeiter abzustreichen – vom medizinischen und pflegerischen Personal bis hin zu den Mitarbeitern in der Verwaltung und den Servicebereichen. Darüber informierte Krankenhaussprecher Benjamin Stengl auf Anfrage der MAZ. Auch die von der Oberlinklinik zur Unterstützung des Krankenhausbetriebs entsandten Ärzte und Pfleger sowie die vom Evangelischen Zentrum für Altersmedizin (EZA) beorderten Therapeuten werden demnach am St. Josefs getestet. Die Reihentestungen fürs EZA und für die Oberlinklinik sind indes für die erste Maiwoche geplant. Mit dem beauftragten Labor habe man vereinbart, dass die Testergebnisse binnen 48 Stunden geliefert werden. „Wir rechnen damit, dass die Bestandsaufnahme fürs St. Josefs-Krankenhaus am 1. Mai vorliegt“, so Stengl.

Sechs Mitarbeiter gelten inzwischen als genesen

Wie berichtet, sind die Zahlen der infizierten Mitarbeiter im St. Josefs-Krankenhaus gestiegen – nachweislich haben sich 49 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Laut Kliniksprecher sind inzwischen sechs von ihnen genesen. Eine Handvoll Mitarbeiter gelte derzeit allerdings als Verdachtsfall – die Betroffenen befinden sich laut Stengl in häuslicher Isolation.

Der Großteil der Infizierten arbeitet laut Krankenhaus in der Rettungsstelle und den Isolierstationen, also dort, wo Ärzte, Schwestern und Pfleger direkten Kontakt mit Covid-positiven Patienten haben. Aufgrund der voranschreitenden Durchseuchung der Gesamtbevölkerung lasse sich aber nicht vollständig rekonstruieren, wo sich die positiv getesteten Mitarbeiter initial angesteckt haben, sagt Stengl. Die Mitarbeiter hätten ein Leben außerhalb des Krankenhauses – auch dort seien Infektionen möglich.

St. Josefs geht nun über die RKI-Empfehlung hinaus

Bisher führte das St. Josefs-Krankenhaus, das seit dem Aufnahmestopp am Bergmann-Klinikum für Potsdam die zentrale Notaufnahme besorgt, erst bei eindeutiger grippaler Symptomatik Abstriche durch – so hatte es das Robert-Koch-Institut vorgegeben und sei es auch mit dem Potsdamer Gesundheitsamt vereinbart gewesen. Ein generelles Abstreichen im Krankenhaus, so hieß es, sei nur eine Momentaufnahme, die womöglich eine trügerische Sicherheit vermittelt.

