Hausdurchsuchung im Klinikum „ Ernst von Bergmann“: Wie der leitende Staatsanwalt Wilfried Lehmann und Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt auf MAZ-Anfrage bestätigen, ist seit dem Vormittag ein Team aus leitendem Staatsanwalt und Polizeibeamten im Klinikum im Einsatz, um Beweismittel im Ermittlungsverfahren gegen drei leitende Mediziner und die beurlaubte Geschäftsführung des Klinikums zu sichern. Gegen sie besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Covid-19 Ausbruchsgeschehen im „ Ernst von Bergmann“.

Als Beweismittel beschlagnahmt die Staatsanwaltschaft laut Lehmann „eine hohe Anzahl an Patientenakten“ sowie all die Unterlagen, die Aufschluss über die Organisation des Corona-Geschehens im Klinikum geben könnten. „Da der Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung im Raum steht, schauen wir uns nun die Akten der Todes- und Infektionsfälle an“, so Lehmann. „Außerdem versuchen wir mithilfe der Unterlagen zu klären, ob pflichtwidrig nicht alles getan wurde, was hätte getan werden müssen.“

Das Klinikum selbst erklärt, dass rund „200 Akten und verschiedene Unterlagen“ angefordert und von der Rechtsabteilung des Klinikums ausgehändigt worden seien.

Dursuchungen werden vermutlich am Mittwoch noch abgeschlossen

Wie lange die Dursuchungen noch andauern, konnte Lehmann gegen Mittag noch nicht sagen. „Da die erste Rückmeldung allerdings war, dass das Klinikum sich kooperativ verhält, gehe ich aktuell davon aus, dass wir die Durchsuchung heute beenden können.“ Klinik-Chef Schmidt erklärt dazu auf MAZ-Anfrage: „Wir kooperieren in vollumfänglich im Sinne der Aufklärung der Sache.“

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird die Staatsanwaltschaft die beschlagnahmten Beweismitteln nun umfänglich prüfen und – wenn nötig – danach auch die Beschuldigten vernehmen. „Wenn sich allerdings zeigt, dass sich der Verdacht nicht bestätigt, braucht es keine Vernehmungen mehr.“

Klinikum hatte Mitarbeiter auf Hausdurchsuchung vorbereitet

Das Klinikum selbst hatte mit Hausdurchsuchungen gerechnet und seine Mitarbeiter bereits Ende Juni darauf vorbereitet. Verschiedene Aushänge in den Dienstzimmern des Krankenhauses hatten die Mitarbeiter informiert, wie sie sich im Fall einer Hausdurchsuchung zu verhalten haben und wen sie kontaktieren sollten. Auf MAZ-Anfrage erklärte eine Kliniksprecherin damals, man wolle den Mitarbeitern damit eine Handreichung geben, „um sie in einer solchen außergewöhnlichen Situation nicht zu überfordern und sicherzustellen, dass im Falle einer Durchsuchung die Rechtsabteilung informiert ist und hinzugezogen wird“.

Von Anna Sprockhoff