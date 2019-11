Nauener Vorstadt

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat ihre Ermittlungen gegen sechs Polizisten eingestellt, die am Einsatz gegen einen Polterabend am Pfingstberg in der Nacht vom 10. zum 11. August 2018 beteiligt waren. Die Feier war nach dem nachbarlichen Vorwurf ruhestörenden Lärms gewaltsam beendet worden, mit unnötiger Härte und auf Grund einer falschen Anschuldigung, wie Teilnehmer der Feier nach wie vor behaupten. Demgegenüber versichern die Polizisten weiter, es habe die Ruhestörung gegeben; diese habe man beenden müssen.

Gericht sah keine Ruhestörung

Das Amtsgericht hatte am 8. August 2019 ein Ordnungswidrigkeitsverfahren der Stadt Potsdam gegen den Grundstückseigentümer Knud Brandis eingestellt, weil es keinen Beweis für die unterstellte Ruhestörung sah. Dem widerspricht nun die Beendigung des Verfahrens gegen die Polizisten. Der Sicherheitsberater Knud Brandis, Eigentümer der Villa Gericke und des so genannten Kutscherhauses, vor dem gefeiert wurde, kündigte am Dienstag an, nun die Staatsanwaltschaft zu verklagen.

Völlig verschiedene Berichte

Die Darstellung der Ereignisse könnte nicht unterschiedlicher sein. Ein Nachbar hatte die Polizei zwei Mal gerufen, weil er sich durch die nächtliche Feier gestört fühlte, die im Hof des Kutscherhauses stattfand, das nach Angaben der Partygäste wie eine Lärmschutzwand wirkt. Als die Polizisten das erste Mal anrückten, wollen sie laute Musik und Gelächter gehört haben, das wurde aber nicht in Ton oder Film festgehalten oder gemessen. Die Feiernden stellten die Musik ab, doch rief der Nachbar wenig später erneut um Hilfe. Wieder wollen die Beamten schon von weitem laute Musik und Gelächter gehört haben, während die Veranstalter behaupten, die Musik schon vor dem zweiten Einsatz ausgestellt zu haben.

Platzverweise führten zu Eskalation

Als die Polizisten den nicht dort wohnenden Partygästen den Aufenthalt verbaten und Platzverweise erteilten, eskalierte die Lage. Brandis wollte die Feier erst ins Kutscherhaus verlagern, dann in seine Villa; beides wurde durch die Beamten unterbunden, die Verstärkung holten. Zwei Gäste wurden wegen einer angeblichen Bedrohung und einer vermeintlichen Flucht „zu Boden gebracht“ und gefesselt; die Betroffenen, darunter der angehende Ehemann werden den Beamten Misshandlung vor.

Die Staatsanwaltschaft spricht den Polizisten Notwehr zu, sie hätten sich in deutlicher Unterzahl gegen aggressive Partygäste verteidigt und dabei auch Pfefferspray eingesetzt. Die Braut bekam das ins Gesicht, als sie zu ihrem Verlobten wollte, der am Boden lag und dort mit Gewalt festgehalten wurde. Die Beamten sagen, er sei vor ihnen weg gelaufen. Sie behaupten auch, beleidigt und bedroht worden zu sein, was die beschuldigten Gäste jedoch zurückweisen.

Von Rainer Schüler