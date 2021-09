Potsdam

Wer leitet demnächst die Geschicke der Genossinnen und Genossen im SPD-Unterbezirk Potsdam? Am 30. Oktober werden die Parteimitglieder auf einer Unterbezirksversammlung über den neuen Vorsitz entscheiden. Es geht um die Nachfolge von David Kolesnyk, der das Ehrenamt seit 2018 inne hatte und sich nun als Brandenburgs SPD-Generalsekretär der Landespolitik widmet.

David Kolesnyk war seit 2018 Unterbezirksvorsitzender der SPD in Potsdam. Quelle: Torsten Gellner

Ein Bewerber steht bereits in den Startlöchern. Andreas Schlüter aus Potsdam West ist von seinem Ortsverein Anfang September nominiert worden. In den kommenden Wochen wird sich Schlüter bei allen sieben SPD-Ortsvereinen im Stadtgebiet offiziell vorstellen, wie er gestern auf Anfrage erklärte.

Unterbezirk als „Ort der Debatte“

Der 36-jährige gebürtige Potsdamer hat an der Universität Verwaltungswissenschaft studiert. Beruflich ist er als Betriebsratsvorsitzender bei einer bundeseigenen Gesellschaft tätig. Sein kommunalpolitisches Ziel: „Den Unterbezirk wieder als Ort der Debatte zu etablieren – das ist ein Stück weit zur Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung abgewandert.“

Dies sei auch den Umständen geschuldet, so Schlüter. Angesichts einer Serie von Wahlen – beginnend mit der OB-Wahl 2018 über Europa- und Landtagswahlen bis hin zur Bundestagswahl – habe der Fokus vor allem darauf gelegen. Nun gelte es, die Zeit bis zur Landtagswahl 2024 zu nutzen, um neue inhaltliche Profile zu erarbeiten.

Wohnen und Gründen

Die zwei Hauptthemen auf Schlüters Agenda: Wohnen und die Stärkung von Gründer-Initiativen. So geht es ihm etwa um die Weiterentwicklung etwa des „Wiener Modells“, eine langbewährte Form des Sozialwohnungsbaus als Gegenpol zu Preistreiberei.

In Sachen Gründertum fordert Schlüter weitere Projekte wie das Go:In1 und das Go:In 2 in Golm. „Es geht darum, jungen Uni-Absolventinnen und Absolventen eine Perspektive zu geben, damit sie sich längerfristig in der Stadt ansiedeln.“

Von Ildiko Röd