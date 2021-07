Stadt Potsdam bietet Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen an

Potsdam

Kosten für die Lernförderung für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sich im Leistungsbezug befinden, können unter bestimmten Voraussetzungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) übernommen werden. Darauf weist die Arbeitsgruppe für Bildung und Teilhabe der Landeshauptstadt Potsdam hin.

Wissenslücken sollen behoben werden

Wissenslücken und Defizite beim Verständnis von Schulstoff, die in den vergangenen Pandemie-Monaten durch Homeschooling und andere Kontakteinschränkungen bei Schülerinnen und Schülern entstanden sind, könnten somit geschlossen werden.

Mit dem Bildungs-und Teilhabepaket können weiterhin ein- oder mehrtägige Fahrten von Schulen und Kitas, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung in Schulen, Kitas oder Tagespflege sowie die Teilhabe an Sport, Kultur und Freizeit. gefördert werden. Das Freizeitangebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler bis zum 18. Lebenjahr.

Finanzielle Unterstützung möglich

Familien mit geringem Einkommen können unter bestimmten Voraussetzungen für ihre Kinder eine finanzielle Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten, teilt die Arbeitsgruppe Bildung und Teilhabe mit. Einen Anspruch haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene demzufolge bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn ihre Eltern Hartz IV, Sozialgeld, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Asylbewerberleistungen, Zuschlag zum Kindergeld oder Wohngeld beziehen.

Anträge auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nimmt das BuT-Team entgegen. Es beantwortet auch Fragen zum Paket und den Anspruchsvoraussetzungen.

Das Team ist per Mail zu erreichen unter BuT@Rathaus.Potsdam.de. Die Formulare für BuT-Leistungen sind zum Herunterladen online unter www.potsdam.de zu finden.

Von MAZonline