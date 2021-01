Groß Glienicke

Nach der jüngsten Prozess-Schlappe der Stadt Potsdam im Streit um eine Komplett-Öffnung des Uferweges am Griebnitzsee gibt es nun positivere Nachrichten vom Groß Glienicker See. Dort ist ein Anwohner mit seiner Klage gegen den Bebauungsplan Nr. 8 „Seepromenade/Dorfstraße“ vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gescheitert. Der Bebauungsplan sieht für das Ufergrundstück des Klägers vor, dass innerhalb der öffentlichen Grünflächen am Ufer des Groß Glienicker Sees ein für alle zugänglicher Fußweg – drei Meter breit, mit wassergebundener Decke – anzulegen sei. Motorisierter Verkehr, Radler und Reiter dürfen ihn nicht nutzen.

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg erging bereits im vergangenen Dezember. Publik gemacht wurde es erst jetzt durch einen Hinweis des Stadtverordneten Andreas Menzel (Freie Wähler), der auch im Verein „Freies Groß Glienicker Seeufer“ aktiv ist.

Anzeige

Der Stadtverordnete Andreas Menzel (Freie Wähler) ist auch im Verein „Freies Groß Glienicker Seeufer“ aktiv. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zum Hintergrund: Mit seiner Klage vom Februar 2018 hatte der Grundstückseigentümer geltend gemacht, dass der Bebauungsplan unwirksam sei: Dieser sei funktionslos geworden, da man in den vergangenen Jahren keine Maßnahmen zur Umsetzung getroffen habe. Somit sei ihm – dem Antragsteller – nicht zuzumuten, über zehn Jahre lang einem Bebauungsplan unterworfen zu sein, der nicht oder völlig anders umgesetzt wird.

Doch mit seiner Klage kommt der Anrainer um einige Jahre zu spät. Der Normenkontrollantrag sei schlicht unzulässig, beschied das Oberverwaltungsgericht. Grund ist der zeitliche Faktor. Wie es in der Urteilsbegründung heißt, muss ein sogenannter Normenkontrollantrag innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntmachung der Rechtsvorschrift gestellt werden. Diese Frist habe der Antragsteller verstreichen lassen. Der Bebauungsplan wurde zum ersten Mal im Amtsblatt für das Amt Fahrland vom 15. Juni 1999 bekannt gemacht. Damals gehörte die Gemeinde Groß Glienicke noch zum Amt Fahrland. Den B-Plan hatte die Gemeindevertretung am 15. Februar 1999 beschlossen. Er wurde im Amtsblatt im September 2000 bekanntgemacht und rückwirkend zum 15. Juni 1999 in Kraft gesetzt.

Am 1. Juni 2016 beschloss die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, einen Teil des Plangebietes des Bebauungsplans Nr. 8 „Seepromenade/Dorfstraße“ in den Bebauungsplan Nr. 22 „Am Weinberg" einzubeziehen. Die beabsichtigte Überplanung betrifft auch den Uferbereich des Groß Glienicker Sees. Dieser Plan befindet sich noch im Aufstellungsverfahren.

Nicht überall am Uferweg in Groß Glienicke ist das Joggen und Spazierengehen so ungehindert möglich wie auf dieser Aufnahme vom Januar 2019. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Kläger hatte sinngemäß beantragt, den B-Plan Nr. 8 „Seepromenade/Dorfstraße“ für unwirksam zu erklären. Die Landeshauptstadt hielt dagegen und pochte nicht nur auf die versäumte Einreichfrist, sondern betonte zudem dass, der Bebauungsplan Nr. 8 nicht funktionslos geworden sei. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat nun beschieden, dass eine Revision nicht zuzulassen sei.

Der Streit um den Groß Glienicker Seeuferweg zieht sich bereits seit Jahren hin. Nach dem Mauerfall 1989 war der frühere Postenweg der DDR-Grenztruppen für die Öffentlichkeit fast 20 Jahre lang frei zugänglich. Im Sommer 2009 stellten erste Anlieger Sperren auf, obwohl der B-Plan einen durchgängigen Uferweg festlegt. Momentan sind zahlreiche Enteignungsverfahren der Landeshauptstadt gegen Grundstückseigentümer anhängig, um die Durchsetzung des öffentlichen Weges zu erreichen.

Der Uferweg in Groß Glienicke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Neues gibt es indes demnächst vom Posten eines Uferwegsbeauftragten der Landeshauptstadt, der lange Zeit vakant war. Wie Stadtsprecherin Christine Homann nun auf MAZ-Nachfrage bestätigte, wird die neue Uferwegsbeauftragte ab Anfang Februar ihre Tätigkeit im Rathaus aufnehmen.

Von Ildiko Röd