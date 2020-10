Potsdam

Die Landeshauptstadt hat auch 2017 deutlich besser gewirtschaftet, als im Haushaltsplan vorgesehen war. Nach dem Jahresabschluss, der am Donnerstag im Rathausinformationssystem veröffentlicht worden ist, hat Potsdam das Jahr 2017 mit einem Überschuss von 45,7 Millionen Euro beendet. Geplant hatte die Stadt bei einem Gesamtvolumen von rund 680 Millionen Euro mit einem Minus von 10,8 Millionen Euro.

Schon in Vorjahren überraschendes Plus

Eine vergleichbar gute Entwicklung, wenn auch nicht in dieser sprunghaften Höhe, hatte es schon in den Vorjahren gegeben. So hatte die Stadt die Jahre 2015/16 mit einem Überschuss von insgesamt 47 Millionen Euro abgeschlossen. Geplant hatte die Kämmerei das Haushaltsjahr 2015 mit einem Minus von 2,74 Millionen, das Jahr 2016 mit einem Defizit von immer noch 827.000 Euro.

Die Jahresabschlüsse für 2015/16, mit denen das endgültige Ergebnis dieser Haushaltsjahre ermittelt wurde, sind von den Stadtverordneten im März 2019 bestätigt worden. Entsprechend ist die zeitliche Verzögerung für die Schlussabrechnung für 2017.

Jahresabschluss für 2018 kommt 2021

Am 4. November wollen Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) und Burkhard Exner das Zahlenwerk zur Bestätigung in die Stadtverordnetenversammlung einbringen. Den Jahresabschluss für 2018 kündigte Exner am Donnerstag auf MAZ-Anfrage für das erste Halbjahr 2021 an.

Begründet wird das sehr gute Jahresergebnis von 2017 in den Erläuterungen mit der „bis dahin sehr guten gesamtwirtschaftlichen Lage“ der Bundesrepublik. So sei in Potsdam allein bei den Steuererträgen im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 20,4 Millionen Euro erzielt worden.

12,3 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer

12,3 Millionen Euro davon kamen aus der „stark konjunkturabhängigen“ Gewerbesteuer, die „erneut die wichtigste Steuerquelle“ im Potsdamer Haushalt darstellte. Zweite nennenswerte Größe war ein Plus von 6,8 Millionen Euro aus der Einkommen- und der Umsatzsteuer.

Von Land und Bund kamen 2017 rund 20 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. So stiegen allein die sogenannten Schlüsselzuweisungen des Landes für die Kommune um 12,8 auf 134 Millionen Euro.

3,3 Millionen Euro weniger für Personal

Zu Buche schlugen ebenso Einsparungen in allen Geschäftsbereichen. So wurden allein beim Personal 3,3 Millionen Euro weniger ausgegeben, als ursprünglich im Haushalt eingeplant waren. Ein Grund dafür waren unbesetzte Stellen.

Der Überschuss des Jahres 2017 werde vollständig den Rücklagen der Stadt zugeführt und dem laufenden Investitionsprogramm in die soziale und technische Infrastruktur der Landeshauptstadt zugute kommen. Den Überschuss von 2017 eingerechnet, stehen der Stadt von 2020 bis 2024 insgesamt 194 Millionen Euro aus Eigenmitteln für Investitionen zur Verfügung.

Stadtbilanz klettert auf 1,6 Billionen Euro

Die Bilanzsumme, in der das komplette städtische Vermögen abgebildet ist, stieg 2017 um 85,9 Millionen auf 1,6 Milliarden Euro. Rund 46,3 Prozent davon sind Eigenkapital.

Für 2018 rechne die Kämmerei mit einem ähnlich guten Ergebnis. Geplant wurde für dieses Jahr zunächst mit einem ausgeglichenen Haushalt, also einer „einer schwarzen Null“.

2019 hingegen sei bereits ein „geringeres Jahresergebnis zu erwarten“. Als wesentlichen Grund für diese Annahme nennt Exner den von den Stadtverordneten für 2019 beschlossenen Nachtragshaushalt, mit dem unter anderem 120 zusätzliche Personalstellen und die auf 45 Millionen Euro taxierte Rückzahlung von Kita-Gebühren an die Eltern finanziert wurden.

Nach Corona droht Einbruch bei Investitionen

Die Folgen der Corona-Pandemie werde die Stadt in den Folgejahren auch in ihrem Ergebnis- und Investitionshaushalt zu spüren bekommen. Wie berichtet, setzt Potsdam auf einen von Bund und Ländern angekündigten Rettungsschirm, der allerdings nur in diesem Jahr voll und im kommenden Jahr „eingeschränkt“ zur Wirkung kommt.

Nach aktuellen Kalkulationen rechne Potsdam in den Jahren 2022 bis 2024 Corona-bedingt mit einem Minus von insgesamt 90 Millionen Euro. Gefragt nach den möglichen Folgen, verweist Exner auf die für Investitionen angehäuften 194 Millionen Euro. Ohne eine heute noch nicht absehbare Lösung bliebe davon nur noch gut die Hälfte übrig.

Kein Nachtragshaushalt für 2020

Die Folge wären massive Einschnitte im kommunalen Investitionsprogramm, bei dem es um neue Schulen und Kitas ebenso geht wie um die Straßen und eine grundlegende Modernisierung der Potsdamer Stadtverwaltung inklusive dem geplanten Bau eines neuen Verwaltungscampus.

Der für dieses Jahr diskutierte Nachtragshaushalt ist abgesagt. Exner begründete das auf Nachfrage mit der knappen Frist: Bedingung für einen Nachtragshaushalt sei, dass er noch in dem Jahr zur Wirkung kommt, für das er verabschiedet wird. Die Aufstellung und Verabschiedung des Zahlenwerkes aber sei in der knappen Zeitspanne bis zum Jahreswechsel nicht mehr zu leisten.

Von Volker Oelschläger