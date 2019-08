Potsdam

Gegen 60 Klagen zu Gebührenbescheiden für Wasser und Abwasser muss sich die Stadt Potsdam erwehren. Diese Zahl nannte die Chefin des Rechtsamts im Rathaus, Karin Krusemark, am Mittwoch im Hauptausschuss. Auf welche Kosten sich die strittigen Gebührenbescheide summieren, konnte sie allerdings nicht sagen.

Rechtsamtsleiterin Karin Krusemark : „Das Urteil hat uns kalt erwischt“

Wie berichtet, geht die Stadtverwaltung gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (OVG) in Berufung, das die Kalkulation der hiesigen Gebühren für Wasser und Abwasser mindestens seit 2010 in Frage gestellt hat. „Das Urteil hat uns kalt erwischt“, sagte Krusemark, da in einem anderen OVG-Urteil im Dezember keine Mängel an der gleichen Kalkulation von den Richtern benannt wurden.

Jetzt mutmaße das Gericht, „dass Gewinne erzielt, aber nicht an die Kunden zurückgeführt werden“, so Krusemark. Weil damit die Querfinanzierung innerhalb der Stadtwerke-Unternehmen infrage gestellt wird befinde sich die Verwaltung in enger Abstimmung mit dem Verband Kommunaler Unternehmen und lasse die Kalkulation zudem extern prüfen.

Von Peter Degener