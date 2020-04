Stadt gibt Spende fürs Tierheim weiter

Forst Potsdam

Der Tierschutzverein Potsdam und Umgebung hat von der Stadt einen Zuwendungsbescheid über Spenden in Höhe von 130.000 Euro für den Tierheimneubau an der Michendorfer Chaussee bekommen. Das hat der Vereinsvorsitzende Günter Hein auf MAZ-Anfrage bestätigt. Rathaussprecherin Christine Homann hatte zuvor auf MAZ-Anfrage mitgeteilt, der Bescheid sei „unterschrieben und auf dem Postweg“.

Über die Freigabe der Spendengelder hatten die Stadt und der Verein mehr als zehn Jahre verhandelt. Das Geld stammt noch aus der Zeit des Ende 2008 geschlossenen alten Potsdamer Tierheims in der Forststraße. Potsdams Tiere werden seither in anderen Einrichtungen untergebracht, aktuell hat die Stadt ein Tierheim in Zossen beauftragt.

Blick in den Flur des neuen Hauses. Quelle: Bernd Garteschläger

Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden sollen die Mittel für die Anschaffung von technischen Geräten genutzt werden. Er nannte unter anderem die Ausstattung der Tierarztpraxis, Industriewaschmaschine und Wäschetrockner. Eine weitere auf Stadtverordnetenbeschluss bereitgestellte Investitionsförderung über 150.000 Euro wolle der Tierschutzverein erst später abrufen: „Das beantragen wir mit Aufnahme des Betriebs“, sagt Hein.

Ausbau und Innenausstattung des ersten von insgesamt fünf Gebäuden auf dem zwei Hektar großen Waldgrundstück kurz vor dem Ortseingang von Wilhelmshorst sind nahezu erledigt. Das Richtfest war im Dezember 2o18. Doch nach Widrigkeiten wie dem Zeitverzug auf der Baustelle wegen des Mangels an Firmen und Fachkräften sorgt nun Corona für neue Unwägbarkeiten bei der Terminplanung. „Wir haben das hier jetzt erst einmal weitgehend heruntergefahren“, sagt Günter Hein.

Der Empfangsraum ist schon ausgestattet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Offen sind noch die Bauabnahme und die Betriebsgenehmigung durch das Veterinäramt, sagt Schriftsführerin Antje Schwarze. Von den Veterinären werde auch festgelegt, wie viele Tiere aufgenommen werden dürfen. Sichtbares Zeichen für einen Corona-Stopp sind die freien Betonflächen neben dem Haus, auf denen laut Hein eigentlich in der vergangenen Woche mit dem Bau von Hundezwingern begonnen werden sollte.

Vor kurzem fertig gestellt wurden zwei jeweils 200 Quadratmeter große Hundeauslaufgehege. Halb fertig ist ein Kaninchenhaus, das als Spende aus Groß Glienicke kam. Vorbereitet wird bereits das gegenüberliegende Haus 4, das in der Interimszeit vor dem Baustart auch von Wilhelmshorst als Versammlungsort genutzt wurde.

Das noch nicht komplett errichtete Kaninchenhaus ist eine Spende aus Groß Glienicke. Quelle: Bernd Gartenschläger

2014/15 hatte der Tierschutzverein das in den 1950er Jahren mit einem Arbeiterwohnheim bebaute Grundstück von der Stadt erworben. Die übergangsweise in Rehbrücke betriebene Tierauffangstation hatte der Verein 2017 aufgegeben, um sich voll auf das neue Projekt konzentrieren zu können.

Unbeeinflusst von der Corona-Krise ist die Arbeit der Tierrettung Potsdam, die sich als weiterer Verein in Stadt und Umgebung um Tiere in Not bemüht. Das von der Tierrettung zum Jahreswechsel übernommene Tierheim in Wiesenburg ist nach Mitteilung des Vereinsvorsitzenden Gordon Ebeling aktuell mit einer Tierpflegerin besetzt. Potsdamer Tiere werden dort allerdings nicht versorgt, sagt er mit Verweis auf Zossen.

Mit einer Zunahme verwaister Hunde und Katzen bei einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie rechne er nicht, so Ebeling: „Wir hoffen, dass die Leute sich das selbst organisieren.“

Von Volker Oelschläger