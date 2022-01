Potsdam

Die Potsdamer haben sich zu einem großen Teil daran gehalten, auf öffentlichen Flächen nicht zu böllern – das war auf den Straßen am Folgetage auch zu sehen Ordnungsdezernentin Brigitte Meier (SPD) bedankte sich am Montag bei den Bürgern für die Einsicht in die städtische Verfügung, räumte aber auch ein, dass der private Bereich ein Problembereich war. Vor allem aus dem Schlaatz, Babelsberg und der Brandenburger Vorstadt kamen der MAZ gegenüber Beschwerden über Verstöße gegen das Böllerverbot und fehlende Kontrollen durch das Ordnungsamt der Stadt.

Feuerwerksreste an der Geschwister-Scholl-Straße der Brandenburger Vorstadt. Quelle: Rainer Schüler

Im ansonsten immer extrem knallfreudigen Quartier um die Erlöserkirche waren zahlreiche Feuerwerke zu beobachten, die aber offenbar in den Innenhöfen gezündet worden waren. Anwohner schätzen, dass es etwa die Hälfte der üblichen Böllerei war, und auf den Kreuzungen waren nur wenige Restehaufen von Batteriefeuerwerken zu sehen, allerdings einige, die offenkundig in Polen gekauft worden waren.

Feuerwerk aus Polen in der Brandenburger Vorstadt. Quelle: Rainer Schüler

Meier zufolge zeigen die Einsatzzahlen des Rettungsdienstes, dass es zum Jahreswechsel nur einen feuerwerksbedingten Rettungseinsatz in Potsdam gab. Gemessen an den Zahlen der Ohren-, Augen- und Handverletzungen, die es während der Jahreswechsel 2018/19 sowie 2019/20 zu verzeichnen gab, habe das Böllerverbot in Potsdam Wirkung gezeigt, so die Dezernentin.

Stadt kontrollierte punktuell

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten zu Silvester und Neujahr „stadtweit stichprobenartig kontrolliert. Insgesamt gab es in der Einsatzzentrale an Silvester und Neujahr dreizehn Anrufe, davon sieben Nachfragen zum Böllerverbot, bei denen die Mitarbeiter über die Allgemeinverfügung informiert und aufgeklärt haben. Alle anderen Einsätze waren sonstige Einsätze des normalen Tagesgeschehens wie Parkverstöße und Ruhestörungen.“ Die Polizei vermeldete keine böllerbedingten Einsätze.

Reste der Silvesternacht 2021/22 in Potsdam Quelle: Julius Frick

Das städtische Ernst-von-Bergmann-Klinikum meldete vier Patienten, die wegen Verletzungen durch Feuerwerkskörper behandelt werden mussten. Mehr als diese in der Silvesternacht aufgelaufenen Böller-Fälle wurden laut Auskunft von Kliniksprecherin Damaris Hunsmann auch in den drei ersten Tagen des neuen Jahres nicht behandelt.

Die Stadtwerke hatten am Montagabend noch keinen Überblick über den Feuerwerksmüll, doch sicherte Pressesprecher Stefan Schulz zu, man werde die Reste „in den nächsten Tagen“ beseitigt haben.

Von Rainer Schüler