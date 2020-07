In Potsdam kämpfen Familien dafür, dass ihre behinderten Kinder so wie alle anderen jungen Erwachsenen einmal das Elternhaus verlassen und in die eigenen vier Wände ziehen können. Keine einfache Sache auf dem angespannten Potsdamer Immobilienmarkt. Jetzt hat die Elterninitiative erste Gespräche mit Investoren und Vertretern der Stadtverwaltung geführt.