Bornim

Die Stadt Potsdam will zwei Flüchtlingsunterkünfte in Potsdam West und in Bornim vom Bund kaufen, um sie dauerhaft nutzen zu können. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der AfD an das Rathaus Potsdam hervor. „Für zwei Einrichtungen, die bisher vom Bund zur Unterbringung Geflüchteter angemietet waren, wird derzeit unter Nutzung der Verbilligungsrichtlinie des Bundes ein Kauf vorbereitet, um sie langfristig für soziale Zwecke im kommunalen Eigentum zu sichern“, heißt es darin.

Grundstück des Bundes ist 1,24 Millionen Euro wert

Für die Unterkunft in der Marquardter Chaussee nahe der Schiffsbauversuchsanstalt, ist der Kauf bereits beschlossene Sache. Nach MAZ-Informationen konnte die Stadt mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) einen deutlich reduzierten Kaufpreis aushandeln. Der Bund verzichtet demnach auf eine halbe Million Euro und will der Stadt das knapp 2800 Quadratmeter große Grundstück samt Bebauung für nur 740.000 Euro überlassen. Der Mitte 2021 ermittelte Verkehrswert beträgt 1,24 Millionen Euro.

Die Stadtverordneten haben dem Kauf zum verbilligten Preis in nicht-öffentlicher Sitzung bereits zugestimmt. In der Unterkunft gibt es 61 Plätze für Asylsuchende. Das Heim ist voll ausgelastet.

Durch die verbilligte Abgabe verpflichtet sich die Stadt dazu, die Immobilie mindestens zehn Jahre zur Unterbringung von Geflüchteten zu nutzen. Anderenfalls muss der Preisnachlass nachgezahlt werden.

Die Stadt muss allerdings für kommende Jahre dringend bestehende Unterkünfte sichern. Denn neben den vom Land zugewiesenen Geflüchteten, hat sich Potsdam im Rahmen von Beschlüssen der Stadtverordneten zur Aufnahme weiterer Menschen verpflichtet, etwa afghanischer Ortskräfte, sowie im Rahmen der Initiative „Sichere Häfen“. Insgesamt stehen in den Gemeinschaftsunterkünften 1219 Plätze zur Verfügung. Nur 31 davon sind nicht belegt.

Flüchtlingsheim in der Zeppelinstraße soll ebenfalls vom Bund erworben werden

Über die zweite Immobilie verhandelt die Stadt noch mit der Bima. Es handelt sich um die Gemeinschaftsunterkunft in der Zeppelinstraße, die mit 148 Plätzen zu einer der größten Unterkünfte für Geflüchtete in Potsdam gehört. Über den Verkehrswert und einen möglichen Preisnachlass will sich das Rathaus auf MAZ-Anfrage mit Verweis auf laufende Grundstücksgeschäfte nicht äußern.

Von Peter Degener