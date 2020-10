Stadt Potsdam kündigt Studie zur Belebung der Innenstadt an

Potsdam

Die Stadt Potsdam will strategische Leitlinien für die künftige Entwicklung der Innenstadt entwickeln. Dafür soll eine Studie in Auftrag gegeben werden, die die Interessen aller Betroffenen berücksichtigt.

Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagabend nach einem Treffen von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) mit Vertretern der Karstadt-Immobilie „Stadtpalais Potsdam“, des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof und dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin Brandenburg, Nils Busch-Petersen, mit.

„Mit allen Beteiligten und vor allem den wichtigen Anbietern und weiteren Fachleuten wollen wir eine funktionierende Strategie entwickeln, wie wir unsere Innenstadt mit den unterschiedlichen Funktionen in der Zukunft gemeinsam voranbringen können“, sagte Schubert in Anschluss an dass Treffen. Die Stadt Potsdam werde dazu ihren Beitrag leisten.

Der Filialleiter des Warenhauses Karstadt Potsdam, Michael Noss, sagte zu, dass sein Haus sich gerne an Überlegungen beteiligen werde, wie die Innenstadt weiter belebt werden könne. „,Am Ende verfolgen alle das gleiche Ziel: Eine erfolgreiche und gut besuchte Innenstadt nützt uns allen, weil die Aufenthaltsqualität steigt und auch der Einzelhandel davon profitieren kann“, so Noss.

Von MAZonline