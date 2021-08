Stadt Potsdam mit Bürgerservice noch immer überfordert

Potsdam

Potsdamer wissen: Termine beim Bürgerservice der Stadt zu bekommen, kann schnell zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit werden. Oft stehen online keine Termine zur Verfügung, mitunter dauert es Tage, bis man einen bekommt – der dann nicht selten aber erst in Wochen stattfindet.

Die Stadt ist derweil auf dem Vor-Pandemie-Stand angekommen und arbeitet die „Bugwelle“ ab, die sich pandemiebedingt in den vergangenen eineinhalb Jahren entwickelt hat, wie Ordnungsdezernentin Brigitte Meier (SPD) auf der Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Mittwoch, 25. August, mitteilte.

Von Januar bis Juni: 753 Krankentage bei KFZ-Zulassungsstelle

Dort wurden die Probleme noch einmal deutlich: So beschrieb Brigitte Meier, dass die KFZ-Zulassungsstelle der Stadt Potsdam mit erheblichen Krankentagen zu kämpfen hat. So seien dort von Januar bis Juni diesen Jahres 753 Krankentage des Personals angefallen.

Nun kommt noch der fristgerechte Umtausch der Führerscheine hinzu, was eine weitere Herausforderung sei. Die Stadt wolle, so Brigitte Meier, mit zusätzlichem Personal gegensteuern. Sie hofft, dass die „Bugwelle“ der Arbeit in der Zulassungsstelle in den nächsten Wochen abgearbeitet ist.

Was Sie über den Tausch des Führerscheins wissen müssen

Bis zum Jahr 2033 müssen alle Bürger ihren Führerschein umgetauscht haben, deren Fahrerlaubnis vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde. Wann wer dran ist, hängt vom jeweiligem Geburtsjahr ab. In Potsdam ist der Tausch des Führerscheins gegenwärtig nur auf postalischem Weg möglich.

Dass der Tausch nötig ist, beschloss der Bundesrat in einer Sitzung am 12. Februar 2019 und folgte damit EU-Richtlinien. Laut Angaben des Bundesverkehrsministeriums soll demnach sichergestellt werden, dass alle in der Europäischen Union befindlichen Führerscheine fälschungssicher sind und ein einheitliches Muster erhalten.

Fristen für den Führerscheintausch Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum bis einschließlich 31. Dezember 1998 ist das Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers entscheidend: vor 1953 zum 19. Januar 2033 1953 bis 1958 zum 19. Januar 2022 1959 bis 1964 zum 19. Januar 2023 1965 bis 1970 zum 19. Januar 2024 1971 oder später zum 19. Januar 2025 Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum ab dem 1. Januar 1999 gilt das Ausstellungsjahr des Führerscheins: 1999 bis 2001 zum 19. Januar 2026 2002 bis 2004 zum 19. Januar 2027 2005 bis 2007 zum 19. Januar 2028 2008 zum 19. Januar 2029 2009 zum 19. Januar 2030 2010 zum 19. Januar 2031 2011 zum 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013 zum 19. Januar 2033

Auf eine MAZ-Anfrage teilt die Stadt mit, dass aus pandemischen Gründen „der Antrag auf Umtausch eines alten Führerscheins in den EU-Kartenführerschein ausschließlich auf dem Postweg eingereicht werden kann“. Nur in begründeten Ausnahmefällen und nach vorheriger Terminabsprache (unter der Behördenrufnummer 115) sei eine persönliche Vorsprache möglich.

So gelangen Sie zum Antrag

Der Antrag zum Tausch des Führerscheins kann entweder online (www.potsdam.de) heruntergeladen oder, für jene ohne Internetanschluss, auf telefonischem Wege postalisch angefordert werden. Der neue Führerschein wird laut Angaben der Stadt Potsdam dann von der Bundesdruckerei erstellt und an die Fahrerlaubnisbehörde übermittelt.

Dann setze sich die Fahrerlaubnisbehörde mit den Bürgern in Verbindung. „Der alte Führerschein wird bei Abholung des neuen Führerscheins in der Behörde entwertet und kann zum Andenken wieder ausgegeben, beziehungsweise vernichtet werden“, heißt es von der Stadt.

Der eigene Führerschein muss dem Antrag zum Tausch nicht beigefügt werden. Eine Kopie der Vorder- und Rückseite reiche laut der Stadt dafür aus. Auch eine Kopie des Personalausweises und ein aktuelles biometrisches Lichtbild müssen dem Antrag beigefügt sein. Um den EU-Kartenführerschein zum Stichtag zu erhalten, empfiehlt die Stadt, den Antrag spätestens acht Wochen vor der jeweiligen Frist zu stellen.

Doch noch können nicht alle Potsdamer ihren Führerschein tauschen. „Anträge zu Führerscheinen, deren Gültigkeit erst nach dem 19. Januar 2025 ausläuft, werden derzeit abgewiesen“, heißt es von der Stadt. Die Fahrerlaubnisbehörde rate dazu, solche Anträge frühestens Ende 2023 einzureichen. Die Verwaltungsgebühr für den Tausch der Fahrerlaubnis in den EU-Führerschein beträgt laut Angaben der Stadt 25,30 Euro.

Von Steve Reutter