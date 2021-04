Potsdam

Die Potsdamer Wirtschaft wächst trotz der Corona-Pandemie. Damit sich Unternehmen langfristig in der Stadt ansiedeln können, will das Rathaus bis zum Jahr 2030 ungefähr 51 Hektar zusätzliche Gewerbeflächen sichern. „Hinter dem Coronavorhang brummt die Wirtschaft. 2020 war nicht schwächer, was Flächennachfrage und Gründungsberatung angeht“, sagt Potsdams Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs. Die Stadt müsse sich der Nachfrage stellen, „um das Beschäftigungswachstum weiter möglich machen und die Rahmenbedingungen dafür schaffen“.

Stefan Frerichs ist der Bereichsleiter der Wirtschaftsförderung in der Landeshauptstadt Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

9000 neue Büroarbeitsplätze bis 2030

Sein Fachbereich geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 rund 14.500 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Potsdam entstehen, etwa 9000 davon als Büroarbeitsplätze. Die Zahlen hat das Deutsche Institut für Urbanistik (DifU) im Auftrag der Stadt ermittelt – und dabei handelt es sich noch um das „normale Szenario“. „Vor Corona hätten wir vom Best-Case-Szenario ausgehen müssen“, so Frerichs. Darin wurden rund 20.500 neue Jobs bis zum Ende des Jahrzehnts kalkuliert. Die Faustformel der Wirtschaftsförderung: Auf zwei Einwohner kommt ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz.

Der Optimismus beruht auf der Entwicklung der vergangenen zehn Jahre. Auch hier haben sich die Prognosen, was den Bedarf an Flächen und die Entstehung neuer Jobs angeht, erfüllt. Im Schnitt wurden sieben Hektar Gewerbefläche pro Jahr nachgefragt – die Stadt war von nur 5,6 Hektar ausgegangen. Ähnlich sieht es bei den Jobs aus: Anstelle der kalkulierten neuen 11.000 Jobs zwischen 2010 und 2018 entstanden etwa 12.200. Auch trotz des Trends zum Homeoffice geht man in der Verwaltung und beim DifU davon aus, dass der Gewerbeflächen-Bedarf konstant bleibt. „Homeoffice wird es zusätzlich geben und Bürostandorte nicht überflüssig machen“, so Frerichs.

Um Unternehmen, die sich in Potsdam ansiedeln wollen, auch weiterhin Grundstücke anbieten zu können, müssen diese „aktiviert“ werden. Sie befinden sich oftmals in Privateigentum, es fehlt manchmal Baurecht. Je nach Lage, dauert es zwei bis fünf Jahre, bevor sie tatsächlich für die Wirtschaft zur Verfügung stehen. Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) will bis Jahresende mit den Stadtverordneten über die Potenzialflächen bis 2030, kurz P30-Flächen, Einigkeit herstellen. Dazu wird Anfang Mai das Stadtentwicklungskonzept Gewerbe 2030 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Die Wirtschaft gehört auch zum Geschäftsbereich des Beigeordneten Bernd Rubelt (parteilos). Quelle: Friedrich Bungert

Flächen in Golm, Babelsberg, im Industriegebiet und am Jungfernsee

„Das Gewerbe klopft an und will dann schnell investieren“, sagt Rubelt. Die Stadt müsse bei der Vorlaufzeit gegenüber Unternehmen verbindliche Aussagen treffen können und dafür stehen. „Das steckt auch hinter dem Konzept, das Probleme da rechtzeitig gesehen werden“, sagt Rubelt. Welche Flächen konkret als P30-Flächen festgelegt werden sollen, verrät die Verwaltung im Sinne anstehender Verhandlungen noch nicht. Grundsätzlich sind die Entwicklungsgebiete mit größeren Grundstücken für Gewerbe aber klar: „Denken Sie an den Wissenschaftspark Golm, die Medienstadt Babelsberg, die Trebbiner Straße im Industriegebiet, Krampnitz und den Campus Jungfernsee“, zählt Stefan Frerichs auf.

Für wissenschafts-, technologie- und medienaffine Firmen werden nur rund acht Hektar benötigt. Der größte Bedarf besteht mit mehr als 42 Hektar im Segment „höherwertiges Gewerbe“. Medien, Technologie und Wissenschaft seien zwar Leuchttürme, die Potsdam überregional bekannt machen würden. „Aber wir sind total breit aufgestellt. Das Gros der Beschäftigten findet sich in Dienstleistungen, Handel und Fachhandel, sowie Produktion“, erklärt Oliver Wollmann, der im Bereich Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen verantwortlich ist.

Nur wenige Gewerbeflächen wurden seit 2010 anderen Zwecken geopfert

Auch wenn Potsdam durch das Bevölkerungswachstum großen Druck auf alle verfügbaren Flächen spürt, dürfe man Gewerbeflächen nicht leichtfertig aufgeben. Im vergangenen Jahrzehnt ist das nur an wenigen Stellen geschehen, rund drei Hektar Fläche waren davon betroffen: etwa am Brunnenviertel am Bahnhof Rehbrücke und an der Marlene-Dietrich-Allee neben der Filmuniversität, wo nun Wohnungen stehen. Aber auch ganz prominent in der Mitte: Der Standort des Schwimmbads Blu war ursprünglich eine reine Gewerbefläche.

Von Peter Degener