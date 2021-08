Um seine Klimaziele für 2050 zu erreichen, braucht Potsdam die Hilfe der Hauseigentümer: Es bedarf vieler Grün- und Solardächer. Die Stadt selbst will mit zwei Solardächern auf Schulen mit gutem Beispiel vorangehen. Ob sich das eigene Dach eignet, zeigt eine Webseite.

So wünscht sich das die Stadt: Eine Photovoltaik-Anlage auf einem Hausdach in einer Neubausiedlung in der Teltower Vorstadt. Quelle: Peter Degener