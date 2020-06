Babelsberg

Ein zusätzlicher zehn Meter breiter Uferstreifen – rund 250 Quadratmeter – am Tiefen See wird Teil des Strandbads. Stadt und Schlösserstiftung wollen darüber eine Zusatzvereinbarung zum bereits beschlossenen Grundstückstausch im Park Babelsberg abschließen. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch im Hauptausschuss mit.

Blick auf den Babelsberger Park mit der Freibadfläche. Quelle: Lutz Hannemann

„Wir haben Ihren Prüfauftrag zur Erweiterung der Liegefläche sehr ernst genommen. Ich freue mich, dass wir uns in kleinen, aber konstruktiven Schritten aufeinander zubewegt haben“, sagte Stiftungs-Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr als Gast im Hauptausschuss zu den Stadtverordneten. Zur Kompensation soll die städtische Vorfläche des Pförtnerhauses I an der Allee nach Glienicke an die Stiftung übergehen.

Lösungssuche für „Scholle 34“

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) gab außerdem bekannt, dass beide Seiten entschieden haben, „gleich weiter zu verhandeln“ und auch an anderen Stellen in der Stadt „günstigere Lösungen in der Eigentümersituation, als wir sie aktuell haben“ zu finden. So gebe es klare Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten, um auch das Areal des entstehenden Nachbarschaftshauses „Scholle 34“ am Schloss Charlottenhof von Stiftung an die Stadt gegen andere Flächen zu tauschen.

