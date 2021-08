Potsdam

Nach dem kurzfristigen Ende der sogenannten GRW-Förderung für die regionale Wirtschaft in Potsdam seitens des Bundeswirtschaftsministeriums lotet Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) mögliche Alternativen mit dem Landeswirtschaftsministerium aus, um vor allem akut vom Förderausfall bedrohte Projekte zu sichern.

Gespräche mit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD)

„Es gab mittlerweile mehrere persönliche Gespräche zwischen dem Wirtschaftsminister und mir, um zu gucken, wie wir für bestimmte Einzelprojekte Fördermittel finden“, sagte Schubert am Mittwochabend im Hauptausschuss. „Wir können für manche Projekt nicht so plötzlich unsere Planungen ändern“, so Schubert, nannte aber keine Details. Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sei auch in den Hauptausschuss eingeladen worden, eine Antwort stehe noch aus.

Dass Potsdam nicht mehr Teil der GRW-Förderkulisse ist, könnte laut Schubert Indiz für die gute Entwicklung der Stadt sein. „Uns fehlen leider die notwendigen Kennzahlen, um das ganze transparent zu machen. Wir sehen nach unseren Kriterien, dass es in Ostdeutschland Städte mit vergleichbarer Entwicklung gibt, die noch im GRW-Programm sind“ – etwa Leipzig, Dresden und Jena

Von Peter Degener