Potsdam

Die Stadtverwaltung will noch in der ersten Kalenderwoche 2021 die ersten 940 Notebooks zum Distanzlernen für bedürftige Schüler an die Schulen verteilen. „Ich gehe davon aus, dass die Schulen die Geräte noch in der ersten Woche des Jahres an die Schüler weitergeben“, sagte Rathaussprecher Jan Brunzlow am Dienstag auf Anfrage. Dazu müssten die Schüler zügig benachrichtigt werden und ihre Geräte anschließend in den Schulen abholen.

Ab Montag gilt nach der aktuellen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung auch in Potsdam das Distanzlernen an allen Schulen und für alle Schülerinnen und Schüler abgesehen von Abschlussklassen, von Förderschulen geistige Entwicklung und dem letzten Ausbildungsjahr an den Oberstufenzentren. Um die Möglichkeiten des Distanzlernens auch für unterstützungsbedürftige Elternhäuser zu gewährleisten, wurden bereits im September 2020 durch die Stadt Potsdam 2500 iPads für Schüler mit einer Lehrmittelbefreiung bestellt, hierzu hatte die Landeshauptstadt Fördermittel aus dem Digitalpakt II erhalten.

2200 Leihgeräte für das Distanzlernen bestellt

Da sich im Laufe der Beschaffung die Lieferung dieser iPads mindestens bis in das Frühjahr 2021 verzögert, sollen möglichst noch im Dezember 2020 insgesamt 2200 Notebooks als Leihgeräte für das Distanzlernen bestellt werden. Hierzu gehören die 940 genannten Notebooks. Die WLAN-fähigen Rechner werden alle mit Windows 10 und gängigen Browsern sowie Webcam und Micro ausgeliefert, um gute Bedingungen für das Distanzlernen zu ermöglichen. Weitere Anwendungen sind auf den Rechnern nicht vorgesehen. Die Mietdauer beträgt sechs Monate und soll damit eine Überbrückung bis zur Bereitstellung der iPads gewährleisten.

Prozentuale Aufteilung auf die Schulen

Die Notebooks werden auf die 46 städtischen Schulen prozentual im Verhältnis des Gesamtbedarfs verteilt. Ob die Regelungen für die Zeit vom 4. bis 10. Januar 2021 ab dem 11. Januar 2021 verlängert werden oder ob bei günstiger Entwicklung des Infektionsgeschehens der Präsenzunterricht wieder ausgeweitet werden könne, entscheide sich in der 1. Kalenderwoche 2021 im Zuge der Abstimmung einer erneuten Änderung der Eindämmungsverordnung, teilte die Stadtverwaltung mit.

Von MAZonline