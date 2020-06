Potsdam kocht weiter ohne Maske

Potsdam

Gaststätten und Cafés sind wieder offen, doch augenscheinlich sitzen die Gäste lieber im Freien. Dort fühlen sie sich sicherer vor dem Corona-Virus. Für Verunsicherung sorgt aber der Anblick von Küchen- und Thekenpersonal ohne Mundschutz. Gekocht wird mancherorts ohne jede Schutzausrüstung, und an der Kuchentheke halten die Betreiber eine Spuckschutzscheibe für ausreichend. Ist das wirklich genug? Ja, sagt das Gesundheitsministerium Brandenburgs. Nein sagt „Hygiene-Papst“ Klaus-Dieter Zastrow, der das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ berät.

Cafés und Gaststätten, die zubereitete Speisen anbieten, dürfen das von 6 bis 22 Uhr tun, wenn sie den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten, für Beschäftigte und Gäste, „grundsätzlich immer und überall, an den Arbeitsplätzen, den Gäste-Tischen, den Laufwegen“, sagt Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Nur, wo das nicht möglich sei, müsse man für eine räumliche Trennung oder Mund-Nase-Bedeckung sorgen: „Essen mit Mundschutz geht logischerweise nicht.“

Anzeige

Ministerium: Scheibe reicht völlig

An Bestell- oder Verkaufstheken, Essensausgaben, Zapfstellen, Kassen oder Rezeptionen könne der Arbeitgeber mit „ausreichend dimensionierten und hinreichend stabilen Abtrennungen“ aus Glas, Plexiglas oder Folie dafür sorgen, dass die Atembereiche der Personen auf beiden Seiten getrennt sind und eine Infektionsübertragung vermieden wird, so Hesse gegenüber der MAZ. Arbeitsabläufe in Küchen, Theken oder Rezeptionen müsse man so organisieren, dass die Minimaldistanz gewahrt wird. Auch könne man Arbeits- und Pausenzeiten so legen, dass es weniger Begegnung unter den Mitarbeitern gibt. Erst, wenn bei bestimmten Tätigkeiten „weder ein ausreichender Abstand noch eine technische oder organisatorische Schutzmaßnahme umsetzbar“ sind, gebe es eine Pflicht zum Mundschutztragen, sagte Hesse. Den muss der Arbeitgeber stellen.

Weitere MAZ+ Artikel

Beim Kochen Maske nur, wenn es zu eng ist

In den oft heißen Küchen Mundschutz zu tragen, sei nicht erforderlich, wenn man die Abstände zwischen den Mitarbeitern einhalte, erklärte der Ministeriumssprecher. Ohnehin seien Abläufe wie Vorbereitung, Kochen, Spülen und Trocknen meist örtlich getrennt und in der Regel technische Lüftungen und Absauganlagen installiert. Der Mund-Nasen-Schutz sei zwingend, wenn eine bestimmte Arbeit nur zusammen von zwei oder mehr Beschäftigten ausgeführt werden kann.

Sind die Küchen ein Risikoraum für Corona-Infektionen? „Es bestehen keine Erkenntnisse, ob Küchen eine besondere Gefährdung bezüglich einer Infektion mit Corona darstellen“, sagt Pressesprecher Gabriel Hesse.

Arzt fordert Mundschutz auch in der Küche

Der Hygiene-Arzt Zastrow sieht das völlig anders: Seiner Ansicht nach muss das Personal in der Küche einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Küche sei das Zentrum einer Gaststätte. „Alles, was dem Gast an Speisen angeboten wird, läuft durch die Hände des Küchenpersonals – das sind die wichtigsten und auch die gefährlichsten Leute, die können locker hundert Mann pro Tag anstecken, wenn sie Corona oder auch multiresistente Erreger haben“, sagte Zastrow. „Die Küche ist die Quelle, an der die Speisen kontaminiert werden – das passiert nicht erst auf dem Weg von der Küche zum Gast.“ Auch das Servicepersonal müsse Masken tragen.

Tische müssten nach jeder Nutzung mit frischen Lappen desinfiziert und mit neuen Tischdecken bestückt werden; auf dem Tisch liege schließlich das Besteck: „Da fallen die Pommes-Frites daneben, und dann steckt man sie sich anschließend in den Mund.“ Sitzflächen dagegen müsse niemand desinfizieren: „Wir verbreiten Corona doch nicht über den Hintern!“

Stadt verschärft Hygieneregeln nicht

Die Stadtverwaltung sieht keinen Grund, strengere Schutzmaßnahmen anzuordnen. „Uns ist bewusst, dass andere Bundesländer das Tragen eines Mundschutzes in Restaurants anders regeln. In der Landeshauptstadt Potsdam gilt dazu die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg“, erklärte Stadtsprecherin Juliane Güldner. Eine Änderung der aktuellen Regelung sei abhängig von den Infektionszahlen, und weil die gering seien, werde das derzeit nicht erwogen. „Sollte es einen gravierenden Anstieg der Zahlen geben, gibt es nach Paragraph 17 der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg die Möglichkeit, über die Verordnung hinausgehende Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutz zu treffen. Dazu erarbeitet die Landeshauptstadt derzeit ein Konzept.“

In der Eindämmungsverordnung ist ein Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage angegeben. Potsdam setzt sich einen Wert von 35, ab dem laut Güldner „genauer hingeschaut“ wird, „damit mögliche Infektionsgeschehen nicht außer Kontrolle geraten.“

Arbeitgeber können selbst entscheiden

Da der Mundschutz laut geltender Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg nicht verpflichtend ist, greife das Arbeitsschutzgesetz, und es liege in der Verantwortung des Arbeitgebers, ob das Personal Masken trägt oder nicht, so Güldner: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Schutzmaßnahmen für das Personal zu definieren und durchzusetzen.“

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Das tun zum Beispiel Bäckereien, die mehr als eine Verkaufskraft hinter’m Tresen stehen haben. „Trotz Plexiglasscheiben zwischen den Verkäufern und den Kunden tragen wir Mundschutz, alle, auch die Bäcker“, sagt Bäckereibetreiber Andreas Schröter. Nur ein Kollege habe eine ärztlich attestierte Ausnahmegenehmigung, denn er bekommt mit Maske zu wenig Luft.

Backofen tötet jeden Erreger

Werner Gniosdorz führt die Traditionsbäckerei Braune und sieht in der Backstube keinen Anlass für den Mundschutz: „Was vor dem Backen passiert, ist im Grunde egal“, sagt er: „Unser Desinfektionsgerät ist der Ofen; das überlebt kein Virus.“ Anders sehe das bei den Konditoren aus, die Mundschutz tragen oder ein Basecap mit Plexiglas-Visier zum Anklemmen an den Mützenschirm. Gniosdorz mag das mehr, „weil man besser atmen kann damit.“ Am Visier wird gut sichtbar, wie feucht die Atemluft ist, die man zurückhalten möchte. Den ganzen Tag eine Filtermaske im Gesicht zu tragen, findet der Bäckermeister unerträglich für das Personal, das also froh ist, wenn mal wenig Betrieb im Laden ist und nicht ein Verkäufer dicht am anderen vorbei muss auf dem Weg zu einem bestimmten Regal. „Wenn nur ein Verkäufer gebraucht wird“, sagt der Chef, „braucht der keinen Schutz. Von den vielen Kunden gehe eine viel größere Gefahr für die Verkäufer aus als umgekehrt.

Dass Berlin einen Mundschutz in jedem Falle vorschreibt, sorge für Fragen bei den Kunden auch in Potsdam. Käufern, die mit Mundschutz in den Laden kommen und kritisieren, dass das Personal keinen trägt, hält er entgegen: „Die haben noch nicht den ganzen Tag mit so einem Ding vor Mund und Nase gearbeitet.“

Dehoga empfiehlt Masken in der Küche

Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in Brandenburg, empfiehlt den Mitgliedsbetrieben, auch in der Küche den Schutz zu tragen: „Das ist ein Signal gegenüber den Gästen. Aber eine Pflicht dazu gibt es laut Eindämmungsverordnung des Landes nicht.“ Dass die Bundesländer das so verschieden regeln, missfällt Luecke sehr: „Da verstehe ich die Welt nicht mehr. Das Corona-Virus ist doch in Berlin kein anderes als in Brandenburg. Ich kann niemandem solche Unterschiede erklären.“ Lücke verurteilt kein Gastronomieunternehmen im Land, das auf die Masken verzichtet, aber er warnt eindringlich: „Wenn nur ein einziger Fall auftritt, schlägt das auf die ganze Branche durch!“

Pflegedienst und Zahnarzt in der Bredouille: „Bei uns gehen die Masken zur Neige“

Corona in Potsdam: Die wichtigsten Infos in Kürze

„Die jungen Leute helfen uns“ – Potsdamer Hausgemeinschaft trotzt der Krise

Von Rainer Schüler