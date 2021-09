Babelsberg

Radwege werden zunehmend durch parkende Autos blockiert und Radler damit gezwungen, auf die Straße oder den Bürgersteig auszuweichen. Für die Stadtverwaltung ist das ein Grund zum Eingreifen. Ordnungsdezernentin Brigitte Meier (SPD) kündigte am Donnerstag verstärkte Kontrollen des Ordnungsamtes an Schwerpunktstrecken an. In der Rudolf-Breitscheid- und der Karl-Liebknecht-Straße fanden sich an diesem Tage mehrere solcher Verkehrssünder, doch zeigte sich, dass die Situation vor allem für Lieferdienste beim Ausladen extrem schwierig ist. „Wir können nicht verbieten, ohne etwas anzubieten“, kommentierte Baudezernent Bernd Rubelt und schlug vor, einige reguläre Parkplätze an der „Breitscheid“ in Richtung Zentrum zur Ladezone zu erklären, wie man es auf der stadtauswärtigen Seite gegenüber schon getan hat.

Antrag schon vor einem Jahr gestellt

Die Linke-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung hatte schon im Oktober vorigen Jahres ein härteres Durchgreifen des Ordnungsamtes gegen die Falschparker auf den Radwegen gefordert, doch erst jetzt kommt es dazu. Richtig ernst wird es, wenn die Stadt im Jahr 2023 ihre sechsköpfige Fahrradstaffel in Dienst stellt, aus Kostengründen ein Jahr später als geplant, wie Meier vor der Presse sagte. Immerhin müssen sechs E-Bikes dafür beschafft werden. Man muss den Auftrag sogar ausschreiben, weil es um mehr als 10.000 Euro geht, sagte Rubelt: „Wir dürfen nicht mal einen Knopf annähen ohne Ausschreibung“, lästerte er.

Nach Auskunft von Christoph Anders vom Außendienst des Ordnungsamtes ist vor allem die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Plantagenstraße und Thalia-Kino eine Stress-Strecke. Hier gibt es zahlreiche Läden, die beliefert werden müssen und Kunden haben, die mit dem Auto kommen, ohne dass es Parkplätze in der Nähe gibt. So standen denn auch am Donnerstag etliche Lieferfahrzeuge am Straßenrand und zwangen Fahrzeuge hinter sich zum Anhalten, damit entgegenkommende Radfahrer passieren können, die hier gegen die Fahrtrichtung unterwegs sein dürfen. Zwar herrscht Halteverbot, doch das Ausladen ist eine Ausnahme, selbst wenn es länger dauert als die gesetzlich erlaubten drei Minuten. „Ein Getränkelieferant muss auch ausladen können“, sagte Anders und räumte ein, dass auch ein Dönerkunde die drei Minuten überschreiten kann, wenn jemand sein Auto immer wieder ein paar Meter weiter fährt. Jedes Mal beginnt die Haltezeit von neuem.

Potsdamer Ordnungsamt zeigt Gnade

Gnade vor Recht ergehen ließen die Ordnungsamtler bei einem Schornsteinfeger, der nicht nur mit laufendem Motor auf dem Radstreifen parkte, sondern das auch noch entgegen der Fahrtrichtung tat. „Sie haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann“, ging Anders auf den jungen Fahrer zu, der sich nur schnell etwas zu essen besorgen wollte und dieses Mal Glück hatte. Sonst hätte er 30 Euro zahlen müssen.

Einen baten die Außendienstler an diesem Tage aber denn doch zur Kasse: Vor dem Döner-Laden in der Karl-Liebknecht-Straße gegenüber dem Seiteneingang des Bahnhofs Babelsberg stand ein Chevrolet Camaro auf dem Radfahrstreifen und halb auf dem Bürgersteig, das Beifahrerfenster leicht herunter gedreht wegen eines Hundes im Auto. Grinsend kam der Fahrer aus einem Friseurladen und entschuldigte sich, er habe nur 20 Minuten dort stehen und seinen Hund im Blick behalten wollen. Anders hatte ihm gerade ein 20-Euro-Ticket an den Scheibenwischer geklemmt und hielt kurz die Luft an, denn der Mann hätte ohnehin nur drei Minuten halten dürfen. Er riet ihm, das Parkdeck von Edeka gegenüber zu benutzen. Gesagt, getan: Der junge Mann fuhr ein Stück zurück und verbotenerweise über die durchgezogene Mittellinie der Straße auf das Parkdeck. „Das“, so Anders, „können aber nicht wir bestrafen. Das darf nur die Polizei“, denn die ist für den fließenden Verkehr zuständig.

Radfahren in Potsdam nimmt deutlich zu

Radfahren erlebt aktuell einen Boom, dass lässt sich auch an der von der Landeshauptstadt Potsdam unterstützten Aktion „Stadtradeln 2021“ ablesen. Nach zehn Tagen dieser Aktion, an der sich 3095 Potsdamer beteiligen, sind bereits 276.614 Kilometer geradelt worden. Das Radfahren muss aber auch sicher sein, finden die beiden Dezernenten, müssen jedoch zugleich auf eine wachsende Zahl von Unfällen verweisen, an denen überwiegend Radler schuld sind. Zum Glück gehen die allermeisten mit nur leichten Verletzungen ab, wie der Radverkehrsbeauftragte Torsten von Einem sagte, der auf die geltende Rechtslage aufmerksam machte: Der Schutzstreifen ist durch eine gestrichelte weiße Linie markiert und mit Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn gekennzeichnet. Diese Streifen sind für Radler vorgesehen und dürfen nur im Bedarfsfall, zum Beispiel bei der Begegnung von einem Auto und einem Bus, von Kraftfahrzeugen überfahren werden. Dabei dürfen Radler nicht gefährdet werden. Im Bereich der Schutzstreifen darf auch nicht geparkt werden. Seit der Novelle der Straßenverkehrsordnung im April 2020 ist auch das Halten auf den Schutzstreifen nicht gestattet. Da die Radfahrenden den Schutzstreifen nicht durchgängig nutzen konnten, weil ihnen haltende Autos den Weg versperrten, wurde mit der Novelle ein generelles Halteverbot eingeführt.

Der noch besser geschützte Radfahrstreifen ist durch eine durchgezogene weiße Linie markiert und ebenfalls mit einem Fahrradpiktogramm gekennzeichnet. Er darf nur von Radlern benutzt werden. Andere Fahrzeuge dürfen ihn nur überqueren, um beispielsweise zu einer Grundstückseinfahrt oder einer Parkbucht zu gelangen. Halten und Parken sind verboten.

Von Rainer Schüler