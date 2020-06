Stadt Potsdam will schnell selbst Kita-Träger werden

Potsdam

Die Stadt Potsdam will möglichst schnell selbst Träger eigener Kitas werden – so der Tenor der Verwaltung am Mittwoch im Hauptausschuss.

Zuvor hatte die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) erläutert, wieso es ab August keine einheitlichen Kita-Beiträge mehr in der Stadt geben wird (MAZ berichtete). Sie kündigte allerdings eine Lösung für die Zukunft an. Sie sei zuversichtlich, dass es mittelfristig wieder einheitliche Elternbeiträge in Potsdam gebe.

Anzeige

Noosha Aubel : „Wir sind dran Kita-Träger zu werden“

Eine Lösung wäre demnach das Satzungsrecht für eine einheitliche Elternbeitragsordnung, das die Stadt in dem Moment erhält, sobald sie selbst Kita-Tträger wird. Das ist ein Prozess, den die Verwaltung seit Jahresende vorantreibt. „Wir sind dran Kita-Träger zu werden. Wir haben aber im Moment noch nicht die Infrastruktur, das Personal, die Verträge. Wir bereiten das vor, damit wir mittelfristig selbst Träger werden“, sagte Aubel. Ende 2020 werde man einen Fahrplan vorlegen, wann und an welcher Stelle die Stadt den Betrieb eigener Kitas aufnehmen will.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Peter Degener