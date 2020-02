Awo übernimmt wieder die Suchtberatung

Potsdam

Die Potsdamer Arbeiterwohlfahrt ( Awo) kehrt offiziell in die Suchtberatung zurück. Mit dem Verein Chill out und einer Tochterfirma des Ernst-von-Bergmann-Klinikums ist die Awo für die kommenden drei Jahre im Auftrag der Landeshauptstadt für die Arbeit mit Suchtkranken und Gefährdeten in Potsdam zuständig. Demnach betreut die Awo die Suchtberatung, das Bergmann die Suchtprävention für Erwachsene und Chill out die Prävention für Kinder und Jugendliche. Laut Stadt beginnt der Vertrag am 1. April 2020 und endet mit dem 31. Dezember 2022. Zuletzt waren die Salus-Klinik Lindow ( Ostprignitz-Ruppin) und Chill out mit den Aufgaben betraut.

Unmut, Unverständnis und Verunsicherung bei den Trägern

Obwohl es in Potsdam seit beinahe drei Jahrzehnten Anlaufstellen für Suchtkranke und Gefährdete gibt, sind die Suchtberatung und Prävention erst zum zweiten Mal ausgeschrieben worden. Der Jurist des Rathauses hatte 2016 kurz nach Antritt des heutigen Oberbürgermeisters Mike Schubert ( SPD) als Sozialdezernent festgestellt, dass Potsdam die Aufgabe nicht – wie seit Jahren praktiziert – frei Hand hätte vergeben dürfen. Daraufhin hatte das Verfahren erstmals stattgefunden und bei den damaligen Trägern – Awo und Chill out – Unmut, Unverständnis und Verunsicherung ausgelöst. Die Awo, die zu diesem Zeitpunkt auf 25 Jahre Erfahrung in der Suchtarbeit in Potsdam zurückblickte und für ihren Einsatz auf diesem Gebiet von der Stadtverwaltung stets gelobt wurde, hatte sich an der Ausschreibung anders als zunächst erwogen gar nicht erst beteiligt. Man hielt den in Aussicht gestellten Vertrag für nicht umsetzbar – und verklagte die Stadt.

Die Stadt kann die Verträge bis zu fünf Mal um Jahresfrist verlängern

„Wir meinen, dass man eine Aufgabe wie die Suchtberatung, bei der es auf Kontinuität und Vertrauen ankommt, nicht ausschreiben kann“, sagt Angela Schweers, die Chefin des Awo-Bezirksverbandes auch heute. „Wenn das Konzept stimmt, wenn die Klienten zufrieden sind und die Stadt an den Leistungen nichts zu beanstanden hat, muss es andere Wege geben. Uns geht es um die Sache.“ Das Verfahren vor Gericht ist noch nicht abgeschlossen. Dennoch hat sich die Awo entschieden, an der neuerlichen Ausschreibung teilzunehmen. Ein Grund: Die Stadt behält sich nun vor, die Verträge mit den Trägern bis zu fünf Mal um Jahresfrist zu verlängern. Das heißt, dass Awo, Chill out und Bergmann bis Ende 2027 ihre Aufgaben wahrnehmen könnten und erst danach neu auszuschreiben ist.

Angebot drei Jahre auf eigene Faust aufrecht erhalten

Verschwunden war die Awo aus der Suchtberatung in den vergangenen Jahren übrigens nicht ganz. „Wir haben unsere Arbeit auf dem Gebiet der Suchtberatung in den vergangenen drei Jahren aus eigener Kraft fortgesetzt“, sagt Angela Schweers: „Dafür haben wir aber umsteuern, andere Schwerpunkte setzen und das reine Beratungsangebot auch verknappen müssen. Die Arbeit, die unsere Kollegen leisten, ist gut – und sie wird auch gebraucht.“

Von Nadine Fabian