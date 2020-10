Mitte

Da dürfte manchem Radfahrer der Schreck in die Glieder fahren, wenn er von der Arbeit zurück zum Hauptbahnhof kommt und sein Zweirad holen will für den Heimweg: Es ist weg! Am Dienstag haben Straßenbauer am Tram- und Busbahnhof rund 40 Fahrräder von den Haltebügeln geschnitten und die Haltebügel auch gleich entfernt.

Wie die MAZ vor Ort erfuhr, werden ab dem Wochenende im Zuge der Umbauarbeiten am Leipziger Dreieck die Busse über dieses Stück des Weges zum Bahnhof geführt werden müssen. Für den Einbau einer Weiche muss der Straßenbahnverkehr in den Herbstferien zweieinhalb Tage lang vollkommen unterbrochen werden. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 16. Oktober um 16 Uhr und dauert bis zum 19. Oktober um 4 Uhr morgens. Zum Betriebsbeginn am Montagmorgen sollen die Züge wieder rollen. Die Vorarbeiten beginnen aber schon jetzt.

Anzeige

Die Räder sind offenbar zum Lagerplatz des städtischen Bauhofes am Buchhorst 43 im Industriegebiet Drewitz gebracht worden. Ob und wie sie dort abzuholen sind, konnte die Stadtverwaltung bislang noch nicht sagen.

Die Maßnahme war durch Schilder schon lange vorher angekündigt worden. Ab dem 21. September sollte man keine Fahrräder mehr auf dem Abschnitt in Richtung Friedrich-Engels-Straße mehr abstellen. Und bis spätestens 2. Oktober hätten alle trotzdem dort angeschlossenen Räder weggebracht sein müssen, um nicht beräumt zu werden. Augenscheinlich haben viele Radler diese Hinweise nicht gelesen und ihre Gefährte seit längerem nicht mehr benutzt.

Von Rainer Schüler