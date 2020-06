Nauener Vorstadt

Das dürfte die Bürger freuen: Ab sofort gibt es fünf zusätzliche Arbeitsplätze im Bürgerservice, und die KfZ-Zulassung hat nun auch am Samstag auf. Das teilte die Verwaltung jetzt mit.

Bis Ende der kommenden Woche wird auch die Online-Terminvergabe wieder für die Bürger zur Verfügung stehen. Ordnungsdezernentin Brigitte Meier will zusätzliche Terminkapazitäten schaffen.

Terminvergabe wird verbessert

„Wir hoffen, dass sich durch die zusätzlichen Arbeitsplätze und die Ausweitung der Servicezeiten die derzeitige Situation in der Terminvergabe für die Potsdamer deutlich verbessert“, sagt die Beigeordnete: „Wir haben künftig ein Händlerzimmer und damit drei Arbeitsplätze mehr in der KfZ-Zulassungsstelle. Im Bürgerservicecenter konnten wir die Kapazitäten um zwei Einzelzimmer-Arbeitsplätze erhöhen.“ So könne man die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einhalten und gleichzeitig wieder mehr Termine zur Verfügung stellen.

Termine macht man telefonisch ab

Das Bürgerservicecenter hat ab sofort Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Wichtig ist weiterhin, dass die Besucher vorher telefonisch einen Termin vereinbaren, da die Informationsschalter zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeitenden geschlossen bleiben.

Die KfZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde hat künftig Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr für Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Ab kommendem Samstag wird es zusätzlich bis Ende Juli auch samstags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr Termine für Zulassungen und Führerscheinangelegenheiten geben.

Termine für das Bürgerservicecenter sowie für die KfZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde können über die zentrale Nummer des Service-Centers 115 vereinbart werden. Die Terminvergabe ist telefonisch auch unter der Durchwahl der jeweiligen Arbeitsgruppen möglich. Der Informationsschalter bleibt vorerst geschlossen.

• Telefon Bürgerservicecenter 0331 289-3820

• Telefon Standesamt 0331 289-1723

• Telefon Kfz-Zulassung/ Fahrerlaubnisbehörde 0331 289-3297

• Telefon Ausländerbehörde 0331 289-1113

Seit dem 18. Mai wurden die Bürgerdienstleistungen in Potsdam unter Corona-Bedingungen weiter hochgefahren. Die Mitarbeiter arbeiten hinter Plexiglasscheiben um die Ansteckungsgefahr für Besucher sowie sich selbst möglichst gering zu halten. Besucher werden gebeten, sich an die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen zu halten und beim Betreten der Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Von maz-online/ rai