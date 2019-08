Potsdam

Es ist so weit: „Die Stadt für eine Nacht“ ist erbaut und hat seit 14 Uhr ihre Tore für Besucher geöffnet. Die ersten Neugierigen sind schon da, denn aus allen Ecken lockt Musik, köstliche Grillrauchschwaden und Radfahrer fliegen um die Köpfe der Besucher. Wir haben für Sie erste Eindrücke in einer Bildergalerie gesammelt, die wir laufend aktualisieren.

Richtig gelesen: Fliegende Radfahrer. Kurz nachdem die Stadt eröffnet wurde, hat auch das „Lake Jumping“ seine Rampe am See freigegeben. Aus fünf Metern geht es mit dem Fahrrad oder Skateboard erst in die Tiefe, bevor es über eine Rampe direkt in den Tiefen See geht.

Zur Galerie 100 Kilogramm Cevapcici, fliegende Radfahrer und Kuchen, den man nicht Essen darf: Das sind die ersten Eindrücke der „Stadt für eine Nacht“.

So auch Maik Böhm, der schon seit 20 Jahren in Potsdam Rad fährt. „Das Lake Jump ist eine Pflichtveranstaltung. Das besondere sind die Leute und das Wetter“, sagt er. Er wird bei 33 Grad einen Frontflip auf seinem Fahrrad direkt in die Abkühlung machen. Wer mitmachen will, kann noch bis 20 Uhr das selbe tun. Alles was man braucht: „Gesunden Menschenverstand und etwas Erfahrung“, sagt Böhm. Fahrrad, Neoprenanzug und einen Helm bekommt man bei der Anmeldung.

Etwas entspannter, aber ebenso heiß, ist es an der Seebühne des Hans-Otto-Theaters. Dort wird noch bis 16 Uhr argentinischer Tango getanzt. Für einen Tänzer ist das etwas ganz besonderes: „Man hat nicht oft die Gelegenheit draußen zu tanzen“, sagt er und will auch unerfahrenen Männern und Frauen gerne die Schritte zeigen. „Man muss sich nur trauen zu fragen“, sagt er.

Darum geht es bei „ Stadt für eine Nacht “

Eigentlich dreht sich in diesem Jahr, passend zum zehnten Geburtstag, der „ Stadt für eine Nacht“ alles um die Zahl Zehn in all ihren, teils weitläufigen Interpretationen. Wissenschaft, Kunst und Kultur treffen zusammen, um einen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre, aber auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Birgit-Katharine Seemann, Fachbereichsleiterin Kultur und Museum der Stadt Potsdam, fasst das Festival zusammen: „Die Kernintention ist die Frage zu beleuchten: Wie wollen wir leben?“

Mehr zur „ Stadt für eine Nacht“ lesen Sie hier.

Bisher hält sich der Andrang aber noch in Grenzen. „Es ist noch zu heiß“, sagt Seemann. Sie ist sich aber sicher, dass es zur Nacht, wenn es kühler, auch voller wird. „Wir haben in der Nacht auch ein dichteres Programm mit Lesungen und Konzerten.“

Das müssen vor dem „Stadt für eine Nacht“-Kulturfestival wissen Die „ Stadt für eine Nacht“ beginnt am 31. August um 14 Uhr und geht bis zum folgenden Morgen um 6 Uhr. Im Programm sind mehr als 100 Veranstaltungen aufgeführt. Aus den Bereichen Kunst, Film, Konzert, Party, Tanz und Theater ist für jeden etwas dabei. Den Kern aber bilden die 23 Bewohner der aufgebauten Kunsträume. Gemeinsam sind sie die „ Stadt für eine Nacht“. Sie alle buhlen allerdings um die Gunst des Publikums und wollen den „Kleinen SFEN 2019“ gewinnen. Das Publikum votet vor Ort. Das internationale Kunst- und Kulturquartier befindet sich in der Schiffbauergasse am Ufer des Tiefen Sees. In der Nähe gibt es Parkplätze. Allerdings ist dazu geraten, mit den Öffentlichen oder dem Fahrrad anzureisen. Trams fahren bis zum Abend – die Linien 93, 94 bis kurz vor 21 Uhr beziehungsweise 19.30 Uhr, die Linie 99 sogar bis kurz vor 1 Uhr. Alle 30 Minuten fährt der N 16 in dieser Nacht Richtung S-Bahnhof Wannsee bzw. Glienicker Brücke. Der Eintritt ist kostenlos. Glasflaschen oder Taschen, die größer als DIN A4 sind, müssen draußen bleiben. Dies wird stichprobenartig an den vier Eingängen kontrolliert. Nachhaltigkeitist den Organisatoren des Festivals wichtig. Deswegen gibt es ein Cup-Konzept, was bedeutet, dass es keine Einwegbecher gibt, sondern speziell gestaltete Pfandbecher für einen Euro. Dieser kann auch mit nach Hause genommen werden. Imbissständewird es auf dem Gelände von ausgewählten, bevorzugt regionalen Gastronomen geben. Toilettenbefinden sich in den Gebäuden des Kulturquartiers. Die meisten sind in dieser Nacht geöffnet.

Von Jan Russezki