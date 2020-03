Potsdam

Pro Kita eine Notaufnahme-Gruppe – das ist Potsdams Lösungsansatz für die Zeit der Schließung aller Schulen und Kindertagesstätten ab Mittwoch. Darüber informiert die Stadtverwaltung am Sonntagmittag die Presse.

Wie die MAZ erfahren hat, sind ganze Notaufnahme-Kitas kein Weg aus dem Betreuungsnotstand, weil dann wieder viel zu große Menschengruppen an einem Ort versammelt sind. Statt dessen sollen die Kitas jeweils eine Sondergruppe offen halten für Kinder von Eltern, die in ihren Berufen unverzichtbar sind für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, der Infrastruktur, des Gesundheitswesens und der Verwaltung. Dazu wird eine Berufsliste veröffentlicht, in die sich Eltern eintragen können.

Wenn solche Eltern als Paar oder alleinerziehend keine Betreuung für ihre Kinder finden, haben sie Anspruch auf die Unterbringung in einer Sondergruppe, und das soll nach Auskunft der Verwaltung wohnortnah passieren, in Berlin heißt es „in der vertrauten Einrichtung“.

Von Rainer Schüler