Berliner Vorstadt

Das Grundstück an der Berliner Straße 67 in Potsdam beschäftigt inzwischen die höchsten politischen Kreise. Im März schrieb Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) einen Brief an Andreas Scheuer ( CSU). Woidke bat den Bundesverkehrsminister darum, dass das ihm unterstellte Bundeseisenbahnervermögen, kurz BEV, das 30.000 Quadratmeter große Areal an den Erbbaupächter Lok Potsdam verkaufen soll. „Da haben Gespräche stattgefunden und da muss ich sagen, dass die jetzt auch Früchte tragen“, sagt Daniel Keller, auch wenn inzwischen klar ist, dass das BEV wohl nicht direkt an den Verein, sondern an die Stadt verkaufen würde.

Deshalb hat Keller, Fraktionsführer der SPD in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, gemeinsam mit der Fraktion Die Linke die Beschlussvorlage eingereicht, dass Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) mit dem BEV über einen möglichen Kauf der Stadt verhandeln darf. Bei der Sitzung am Mittwoch soll die Entscheidung fallen, eine Zustimmung dürfte durch die Rathauskooperation aus SPD, Grünen und Linke sicher sein.

Anzeige

Auch die Fläche des Lottenhofs soll gekauft werden

Gleiches gilt für einen Antrag zum Kauf der Fläche des Lottenhofs, einem Nachbarschaftshaus in Potsdam-West, von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), über den ebenfalls am Mittwoch abgestimmt werden soll. Zwischen „null und drei Millionen Euro“ könne der Preis liegen, sagt Keller, das gelte so auch für das Sportgelände von Lok. Das Geld soll aus dem 9,2 Millionen Euro großen Haushaltsposten für vorausschauendes Flächenmanagement kommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Sollte die Stadt das Grundstück kaufen, sind zwei Modelle vorstellbar: Lok Potsdam kauft das Grundstück der Stadt direkt wieder ab oder wird Erbbaupächter. „Wenn der Sportverein die Fläche kauft, dann würde man vertraglich sicherstellen können, dass diese Fläche auch in sportlicher Nutzung bleibt und nicht weiterveräußert werden kann“, stellt Keller klar.

Spekulation soll verhindert werden

Denn mit dem Kauf der Fläche durch die Stadt soll auch verhindert werden, dass nach Auslaufen des Pachtvertrags mit dem Verein im Jahr 2025 Grundstücksspekulanten das äußerst attraktive Gelände am Tiefen See dem BEV abkaufen. „Es gibt Spekulanten, die solche Flächen kaufen und dann jahrelang liegen lassen und darauf hoffen, dass dort später Wohnhäuser oder Villen gebaut werden“, sagt Keller. Das BEV bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass es Kaufanfragen für das Grundstück gab. „Positiver Nebeneffekt“ sei laut Keller zudem, dass mit einem Kauf durch die Stadt auch ein Teilstück des Uferwegs gesichert werden würde.

Jürgen Happich ist erster Vorsitzender des ESV Lokomotive. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für Lok Potsdam würde – bei einem positiven Ausgang – ein langer Kampf um das Gelände zu Ende gehen. Der Verein aus der Berliner Vorstadt versucht schon seit mehr als 15 Jahren die Sportfläche zu erwerben. Doch das BEV, das die Grundstücke der Eisenbahner-Sportvereine (ESV) verwaltet, und Lok liegen schon mehrere Jahre über Kreuz. Das BEV hat dem Verein – aus dessen Sicht zu Unrecht – 2018 den Status als betriebliche Sozialeinrichtung der Bahn aberkannt, weil angeblich der Anteil der Bahn-Mitarbeiter im Verein null Prozent sei.

Eigentümer verlangt 119.000 Euro Pacht

Deshalb soll der Verein seither eine Pacht zahlen, die sich am Wert des Grundstücks orientiert – jährlich 119.000 Euro. „Da diese Forderung bei einem tatsächlichen Eisenbahneranteil im Verein von mehr als 50 Prozent inhaltlich völlig unbegründet ist, zahlen wir nicht, auch nicht ein Prozent oder auch nur einen Cent“, sagt Jürgen Happich. Er verweist darauf, dass eine Pachtzahlung in dieser Größenordnung, fällig gestellt auf dem Höhepunkt der Coronawelle für zwei Jahre, auf direktem Wege in die Insolvenz des Vereins geführt hätte.

Happich ist seit 1986 der Vereinsvorsitzende, arbeitet lange Jahre selbst bei der Bahn. „Ein Erbbrauchrecht über 100 Jahre wäre für uns die Ideallösung. Dann muss sich der Verein nicht verschulden und kann sich auf seine Hauptaufgaben konzentrieren“, sagt Happich. Sein Verein hat rund 1300 Mitglieder in 14 Abteilungen. Mit einem Kaufvertrag zwischen Stadt und BEV sollen auch die in Rede stehenden Pachtzahlungen nichtig werden.

Von Stephan Henke