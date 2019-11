Kinderbauernhof: Stadt treibt Grundstückseigner in den Ruin

Groß Glienicke

Der Kampf um den Gewerbebetrieb Fruth und den Kinderbauernhof Groß Glienicke geht wohl in die nächste Runde: Das Verwaltungsgericht Potsdam hat zwar die Position der Stadt gestützt, die Nutzung der von Michael Fruth sanierten oder neu errichteten Gebäude zu verbieten, doch geht der Rechtsgutachter Gerd Gröger davon aus, dass Fruths Anwalt vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde dagegen führen wird. Der Anwalt selbst äußerte sich am Dienstag nicht zu einer entsprechenden MAZ-Anfrage. Fruth hatte mit einem Eilantrag versucht, die „Nutzungsuntersagung“ der Stadt aufzuschieben. Er müsste nun also seine Autowerkstatt räumen und seine Tochter ihre bewegungstherapeutische Praxis, die sich eines Pferdehofes bedient. Der mit diversen Tieren und einem Pferd ausgestattete Kinderbauernhof darf vorerst bleiben, bis er einen anderen Standort findet. Was die Stadt nun unternehmen will, war am Dienstag nicht mehr zu erfahren.

Sechs Gebäude, sechs Verfahren

Die Stadtverwaltung hatte für sechs Gebäude auf dem Areal sechs Nutzungsverbote ausgesprochen und Fruth damit in sechs verschiedene Verfahren verwickelt, obwohl es nach Einschätzung Grögers für alle Verfahren nur eine einzige Begründung gibt: Die Baumaßnahmen waren nicht schriftlich genehmigt. „Man hätte daraus ein Verfahren machen können“, sagt Gröger, „will Fruth aber so schwer belasten wie möglich.“

Der Grundstückseigner steht am Rande der Verzweiflung: „Mir bleibt nur, aufzugeben oder mich aufzuhängen“, sagte er der MAZ. Die Werkstatt zu räumen, treibe ihn in den Ruin. Dasselbe Schicksal drohe seiner Tochter. „Ich habe die Firma seit 30 Jahren“, sagt er: „Ich zahle Steuern, bilde sozial benachteiligte Jugendliche aus; alle haben einen Job gefunden.“ Inzwischen arbeite er allein, weil er keinen in eine ungewisse Zukunft schicken wolle.

Richter: „Das ist grob unanständig“

Vor zwei Wochen hat es Fruth zufolge eine Ortsbegehung durch die Stadt und das Gerichts gegeben, bei dem der Richter (Name der Redaktion bekannt) der Stadt vorgeworfen haben soll, sie handele „grob unanständig“. Das sieht auch Gröger so: „Man kann nicht einfach diesen Mann und seine Tochter auf die Straße setzen und ihre Existenz zerstören!“ Dass das Objekt im Landschaftsschutzgebiet liege, sei unerheblich, weil schon seit den 1950er Jahren hier ein Tierzuchtbetrieb angesiedelt war. Dessen Gebäude hatte Fruth 2010 gekauft und dann saniert, nachdem ihm Vertreter der Stadt bei einer Begehung Zustimmung signalisierten. „Heute“, so Fruth, „will sich in der Stadt keiner mehr daran erinnern.“ Er habe aber auf die Zustimmung vertraut. Schriftliche Bauanträge stellte er nicht.

„Büchse der Pandora“ geöffnet

Einem Mitarbeiter der Bauverwaltung war das suspekt. Über Jahre dokumentierte er das Baugeschehen und speicherte die Fotos auf einem Verwaltungsrechner unter einem bezeichnenden Namen: „Büchse der Pandora“ – er hat sie geöffnet. Ein anonymer Korruptionsvorwurf brachte den damaligen Chef der Bauaufsicht um seinen Job: Er soll das Bauen geduldet haben, weil ein Familienmitglied ein Pferd im Pferdehof zu stehen hatte. Dem Ex-Verwaltungs-Chef aber ist nichts vorzuwerfen: Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Neuruppin hat ihre Korruptionsermittlungen gegen ihn und gegen Fruth eingestellt. Der Richter, der bei der Begehung war, ist nicht mehr in der Kammer des Gerichts. Die an seine Stelle getretene Richterin habe zur Begründung ihrer Entscheidung gegen Fruth eine Argumentation vorgetragen, die aus der Bauverwaltung stammt, glaubt Gröger: „Da tobt ein Postenkrieg, und Fruth ist in dem Spiel das Bauernopfer.“

Umverlagerung ist riskant und teuer

Ställe, Gehege, Ausläufe und Gebäude des Hofes in den Geltungsbereich eines Bebauungsplanes für die gegenüberliegende Seite der Bundesstraße zu verlegen, wie die Stadt das will, ist riskant. Das Gelände dort ist komplett unerschlossen und wegen des Motorsportbetriebes ein Risiko für Pferde, die dort panisch reagieren könnten. Zudem würden die Kosten einer Neueinrichtung des Bauernhofes dem Verein „Spatzennest“ aufgebürdet, der den Hof als Freizeit- und Bildungsobjekt für seine Kinder betreibt.

