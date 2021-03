Potsdam

Trotz einer verhältnismäßig niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz von 33,8 geht die Landeshauptstadt weiter auf Nummer Sicher und spendiert auch in dieser zweiten Märzwoche kostenlose Schnelltests. Potsdamerinnen und Potsdamer können sich an 16 Teststellen – das sind vor allem Apotheken, aber auch die Bürgerhäuser am Schlaatz und am Stern, das Johanniter-Quartier in Potsdam West und das Oskar-Begegnungszentrum in Drewitz – tagesaktuell auf das Coronavirus überprüfen lassen. Zur Halbzeit der Aktion zieht die Stadt folgende Bilanz: 5369 der Gratis-Schnelltests sind bis Sonntagabend gemacht worden, elf schlugen positiv an – bei dreien war auch das folgende PCR-Test-Ergebnis positiv.

Das zweiwöchige Angebot der Landeshauptstadt endet nach derzeitigem Stand am Sonntag, 14. März. Wie es danach mit den kostenfreien Selbsttests in Potsdam weitergeht, ob die Stadt ihr Angebot verlängern oder sich auf das Angebot von Bund und Land verlassen wird, ist noch nicht klar. „Diese Fragen werden im Laufe dieser Woche besprochen und abschließend im Verwaltungsstab entschieden“, heißt es aus dem Rathaus.

Von Nadine Fabian