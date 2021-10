Babelsberg

Mitte September war das Ordnungsamt in der Rudolf-Breitscheid- und der Karl-Liebknecht-Straße noch „mit erhobenem Zeigefinger“ im Einsatz gegen Falschparker, die Radwege blockieren; jetzt hat die Stadt klare Beschilderungen an den problematischsten Punkten aufgestellt. Man verhängte ein absolutes Halteverbot in der Rudolf-Breitscheid-Straße 48/49 und richtete eine neue Ladezone in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummern 45/46 ein. Dort ist nun von Montag bis Freitag, zwischen 8 und 18 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 Uhr das Halten nur noch zum Beliefern gestattet.

„Fahrradfahren in Potsdam soll noch attraktiver und sicherer werden. Dazu gehört, gefährliche Situationen für Radfahrer zu vermeiden und zu verhindern“, erklärte Bau- und Verkehrsdezernent Bernd Rubelt am Freitag. Mit der Umgestaltung solle der Radfahrstreifen in der Rudolf-Breitscheid-Straße stadteinwärts von haltenden Fahrzeugen und Lieferverkehr freigehalten werden. Wer trotzdem sein Kraftfahrzeug auf dem Streifen abstelle, nehmet bewusst die Gefährdung schwächerer Verkehrsteilnehmer in Kauf, in diesem Fall der Radfahrer.

Gerade in der Rudolf-Breitscheid-Straße waren Radler bisher wegen Falschparker oder Lieferverkehr oft gezwungen, in den fließenden Verkehr und gefährlich nah zu den Tram-Gleisen auszuweichen, wenn die markierten Radfahrbereiche blockiert waren. Und auch der Autoverkehr musste wegen parkender Fahrzeuge am Straßenrand stadteinwärts oft auf den Schutzstreifen für den Radverkehr ausgewichen. Radler wechselten notgedrungen sogar auf die von Kraftfahrzeugen und der Straßenbahn befahrenen Fahrbahn.

Neue Ladezone für Lieferanten

Vor den Hausnummern 45 und 46 wurde für den Lieferverkehr eine neue Ladezone außerhalb der Fahrbahn eingerichtet. Die bisher dort liegenden Behindertenparkplätze wurden in die Rudolf-Breitscheid-Straße, Höhe Hausnummer 54, verlagert. Darüber hinaus wurde in Höhe der Hausnummern 48/49 ein absolutes Halteverbot angeordnet. So ist im Bereich des Beginns der Einbahnstraße Rudolf-Breitscheid-Straße die ungefährliche Begegnung von Kraftfahrzeugen und entgegenkommenden Fahrrädern möglich; der Radfahrstreifen stadteinwärts wird von haltenden Fahrzeugen und Lieferverkehr freigehalten, und die Sichtbeziehungen an der Fußgängerquerung, Höhe Wattstraße, sind besser.

So sind die Regeln im Verkehr

Die Stadtverwaltung verweist aus Anlass der Neubeschilderung auf die geltenden Regelungen zu Schutzstreifen und Radfahrstreifen in der Straßenverkehrsordnung hin. Der Schutzstreifen ist durch eine gestrichelte weiße Linie markiert und mit Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn gekennzeichnet. Schutzstreifen sind für Radfahrer vorgesehen und dürfen nur im Bedarfsfall, zum Beispiel bei der Begegnung von einem Auto und einem Bus, von Kraftfahrzeugen überfahren werden. Dabei dürfen Radler nicht gefährdet werden. Im Bereich der Schutzstreifen darf nicht geparkt werden.

Seit der Novelle der Straßenverkehrsordnung im April 2020 ist auch das Halten auf Schutzstreifen nicht gestattet. Da die Radfahrer den Schutzstreifen nicht durchgängig nutzen konnten, weil ihnen haltende Autos den Weg versperrten, wurde mit der Novelle ein generelles Halteverbot eingeführt.

Linien bieten Schutz für Radler

Der Radfahrstreifen ist durch eine durchgezogene weiße Linie markiert und ebenfalls mit einem Fahrradpiktogramm auf der Straße gekennzeichnet. Er ist benutzungspflichtig für die Radler; andere Fahrzeuge dürfen ihn nur überqueren, um beispielsweise zu einer Grundstückseinfahrt zu gelangen oder um Parkbuchten zu erreichen. Dabei muss Rücksicht genommen werden auf Radler auf dem Radfahrstreifen. Halten und Parken auf Radfahrstreifen ist ohne Ausnahme untersagt.

Beim Überholen von Radfahrenden auf Schutzstreifen und Radfahrstreifen sollten Kraftfahrzeugträger innerorts unbedingt einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten.

Von Rainer Schüler