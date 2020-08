Innenstadt

Die Stadt will ihr Genehmigungsverfahren für Veranstaltungen ändern. Das am Samstag vor einer Woche abgebrochene Afrikafest am Brandenburger Tor habe gezeigt, dass die Fläche zu klein war für so viele Menschen, sagte Ordnungssdezernentin Brigitte Meier ( SPD) am Montag vor der Presse: „Das Fest hätte auf dem Bassinplatz mehr Raum gehabt.“ Im kommenden Jahr werde es wieder auf dem Luisenplatz stattfinden, der dieses Mal durch das Weinfest belegt war.

Meier hatte am Montagmittag eine Stunde lang mit den Veranstaltern des Festes und dem städtischen Ordnungsamt rekonstruiert, wie es an jenem Samstagabend zum Abbruch des Festes kommen konnte. Beide Seiten hätten sich gegenseitig keine Vorwürfe gemacht, konstatierte sie nach dem Gespräch. Die Lage sei im Zuge des Polizeieinsatzes gegen einen aggressiven und betrunkenen Mann eskaliert, der durch zwei Streifenpolizisten nicht festgenommen werden konnte.

Die Beamten hätten Verstärkung angefordert, berichtete Meier. Die wegen ihrer schweren Schutzausrüstung martialisch wirkenden Bereitschaftspolizisten hätten dann die Stimmung kippen lassen, weil es Solidaritätsbekundungen aus dem vornehmlich farbigen Publikum mit dem 34-jährigen Berliner gab, der seine Personalien nicht angeben wollte und sich gegen die Festnahme wehrte. „Die Verhaftung hatte keinen Zusammenhang zum Fest“, so Meier.

Die Ordnungsdezernentin bescheinigte dem Ordnungsamt ein korrektes Vorgehen mit dessen Forderung, das an der Bühne zu dicht gedrängte Publikum möge Atemmasken aufsetzen; dieser Mahnung seien die Menschen auch gefolgt; und die Veranstalter selbst gaben noch Masken aus. Dass man das Maskentragen beim Fest durchsetzte, beim Weinfest gegenüber aber nicht verlangte, ist Meier zufolge keine Ungleichbehandlung, wie Teilnehmer des Afrikafestes beklagten. Vor der Bühne habe man gesungen und getanzt, so Meier: „Das ist etwas völlig anderes als das Zusammensitzen beim Weinfest.“ Dort die Menschen zu überprüfen, ob sie an ihrem Tisch alle zu einer Familie gehören, sei faktisch nicht machbar: „Die sprechen sich doch alle ab, dass sie eine Kohorte sind.“ Im Übrigen habe das Ordnungsamt entgegen dem öffentlichen Eindruck nachweislich mehrfach auch beim Weinfest die Abstands- und Hygieneregeln kontrolliert.

Misslich für das Afrikafest war Meier zufolge, dass sich die angestammte Gastronomie am Vorplatz des Brandenburger Tores wegen der Corona-Regeln auf mehr Flächen auseinandergezogen hatte, was dem Fest Raum nahm. Das Vorkommnis mit dem betrunkenen Gast habe keiner ahnen können. „Das ist blöd gelaufen“,

