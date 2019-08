Templiner Vorstadt

1600 Unterschriften wären nötig gewesen, 2544 wurden es und haben die Online-Petition zum Bau eines provisorischen Ufer-Radwegs an der Speicherstadt zu einem Erfolg gemacht. Die Stadtverordnetenversammlung hat entsprechende Anträge der Linken und der CDU zusammengefasst und beschlossen, doch die Bauverwaltung will dem nicht folgen. In Antworten des Grün- und Verkehrsflächenamtes auf Anfragen der SPD und der Linken erklärt die Stadt den derzeitigen Umweg über die Leipziger als nur unwesentlich länger, verkehrssicher und behindertengerecht. Der Teilabriss eines bereits gebauten Uferweges betreffe keinen Abschnitt mit EU-Förderung.

Dem widersprechen die Initiatoren der Petition aber. Initiator Stefan Blumenthal wirft der Verwaltung vor, mit „Teilwahrheiten und unzutreffenden Behauptungen“ zu arbeiten. Dass der mit städtischen Mitteln errichtete Teil des Uferweges wegen der Kampfmittelbeseitigung abgerissen wurde, sei eine falsche Behauptung. Mike Schwitzke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst habe versichert, dass der Uferbereich an der Spundwand zur Havel ausgenommen war.

Blumenthal glaubt auch nicht, dass der von der Europäischen Union geförderte Wegteil noch komplett existiert; mindestens 20 Meer seien abgerissen und „Förderauflagen nicht eingehalten“ worden. Die Stadt befinde sich derzeit im „Anhörungsverfahren“ bezüglich der Förderung; das sei ihm durch das Wirtschaftsministerium am 24. Juli mitgeteilt worden.

Dass wegen des Leitungs- und Wegetiefbaus des Investors kein provisorischer Uferweg mittels „Schutztunnel“ möglich sein soll, ist für Blumenthal nicht schlüssig . Immerhin seien am Ufer etwa fünf Meter Platz, genug für einen Schutztunnel wie an der Garnisonkirche. Die Stadt hat erklärt, der Uferbereich sei so marode, dass er grundhaft saniert und dafür weitgehend abgetragen werden muss. Das mache einen provisorischen Uferweg unmöglich.

Zum Umweg über die Leipziger Straße behauptet die Stadt, dieser Weg sei nahezu längenidentisch mit dem Uferweg, und er entspreche der DIN-Norm 18040-3 zur Barrierefreiheit. Weil die Leipziger Straße eine Einbahnstraße sei, könne man sie gefahrlos ohne Zwischeninsel oder Ampel überqueren. Blumenthal kontert, der Umweg sei mit 758 Metern um mindestens 25 Prozent länger als der gesperrte Uferweg mit maximal 610 Metern, und Rampenende. Mit teilweise höchstens 1,50 Metern Breite für Fußgänger und Radfahrer im Gegenverkehr sei selbst der havelseitige Weg nicht verkehrssicher. Der Umweg sei mit der Engstelle von 110 Zentimetern nicht breit genug und die Oberfläche nicht eben genug. Die vorgeschriebene Steigung bis drei Prozent sei mit bis zu sieben Prozent deutlich überschritten. Auch zulässige Ausnahmen von drei bis sechs Prozent seien unzulässig, „da die dann vorgeschriebenen Zwischenpodeste fehlen.“ Und die Leipziger Straße sei im Umwegbereich auch keine Einbahnstraße.

In seinen mehr als zweijährigen Gesprächen mit der Verwaltung musste Blumenthal erfahren, „dass es nicht möglich ist, Alternativen zum Verwaltungshandeln konstruktiv zu erörtern. Immer wieder wird nebulös auf verhindernde Bausituationen verwiesen. Gespräche mit dem Investor zu einvernehmlichen Lösungen seien unmöglich gewesen. Sicherheitsbedenken des Investors habe man „aus Gründen der Vertraulichkeit nicht benannt“.

Von Rainer Schüler