Golm

Der Hauptausschuss hat am Mittwochabend eine halbe Million Euro für den Bau einer neuen Tennisanlage am Kuhforter Damm im Ortsteil Golm freigegeben. Sie wird noch dieses Jahr an den Universitätssportverein (USV) ausgezahlt, der seine bisherige Anlage an der Lindenallee hinter dem Neuen Palais von Sanssouci aufgeben muss. Wie berichtet, werden die bisherigen Flächen wieder parkartig gestaltet, so dass Tennisplätze, die Rugby- und Baseballfläche und das Fußballfeld mit Leichtathletikbahn bis 2020 weichen müssen. Für die Tenniseinheit mit 170 Mitgliedern, die Hälfte davon Jugendliche und Kinder, sollen am Kuhforter Damm in Golm als Ersatz sechs neue Tennis-Spielfelder geschaffen werden. Der Bau soll im nächsten Jahr schon fertig sein.

Das Geld für den Bau der Anlage wird wird aus der Investitionsmaßnahme „Schlaatz Belagserneuerung“ abgezogen, die in den Bau eines neuen Sportparkes integriert wird, ohne dass schon klar ist, wie.

Für die Errichtung der Sportanlage am Kuhforter Damm wird der Gesamtbedarf auf rund 1,1 Millionen Euro geschätzt. Ursprünglich war man von 600.000 Euro ausgegangen. Sehr vorteilhaft bot sich für die Tennisabteilung des USV die Möglichkeit an, Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) des Landes einzuwerben. Das Jugend- und Sportministerium hat dem USV 150.000 Euro Fördermittel bewilligt, die aber im Jahr 2020 abgerufen werden müssen. Der Verein stellt 50.000 Euro Eigenmittel zur Verfügung, und der Kommunale Immobilienservice (Kis) gibt 400.000 Euro aus zur Erschließung des Grundstücks. Er behält den Platz, bekommt aber vom Verein eine Nutzungsentschädigung als eine Form von Pacht.

Bezogen auf die Erneuerung des Sportplatzbelages Am Schlaatz wurden der Neubau und die Erweiterung der Sporthalle der Gesamtschule zeitlich neu geordnet. Ab 2019 ist nicht nur der Neubau von zwei Sporthallen vorgesehen, sondern auch ein Schul- und Sportcampus mit Außensportanlagen geplant.

Die Nutzung der Freiflächen ist neu festgelegt worden: So wird der Fußballplatz statt eines Kunststoffbelages Kunstrasen bekommen. Die Herrichtung der Außenanlagen/Sportfreiflächen muss in die Maßnahme „Sportforum“ integriert werden. Ein genauer Zeitablauf ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Von Rainer Schüler