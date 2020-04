Streit um Corona-Liste im Potsdamer Klinikum: Stadt setzt Ultimatum

Potsdam

Ultimatum fürs Klinikum „ Ernst von Bergmann“: Hält es die Dokumentation zu Covid-19 – die sogenannte Linelist – weiterhin zurück, will die Landeshauptstadt hart durchgreifen. Bis heute sollen die Unterlagen zum Infektionsgeschehen am größten Krankenhaus in der Region dem Potsdamer Gesundheitsamt übergeben werden. Andernfalls wird es teuer. Nach MAZ-Informationen hat die Stadt dem Klinikum ein Zwangsgeld von bis zu 50 000 Euro angedroht und ihm eine letzte 24-Stunden-Frist eingeräumt. Die Frist endet heute. Die Stadt behält sich vor, weitere Schritte gegen das Klinikum einzuleiten. Wie berichtet, hat Potsdams Amtsärztin mitgeteilt – und so legt es auch der Bericht des Robert-Koch-Instituts nahe – dass eine Corona-Linelist gar nicht geführt wurde. Nach MAZ-Recherchen verhält es sich anders: Die Liste, von der sich das Gesundheitsamt Aufschluss über den Ausbruch im kommunalen Krankenhaus erhofft, existiert sehr wohl, wurde vom Klinikum aber bisher unter Verschluss gehalten.

Klinikum bestätigt Existenz

Am Mittwoch bestätigte Klinikums-Sprecherin Damaris Hunsmann auf MAZ-Anfrage: Es gibt tatsächlich eine Linelist im Klinikum. Zu Beginn habe man eine Excel-basierte Liste geführt, im Laufe der vergangenen Tage habe man diese in ein „speziell dafür entwickeltes Softwaretool“ überführt.

Stellt sich die Frage: Warum liegt diese Liste dem Gesundheitsamt trotz mehrfacher Aufforderung nicht vor? Nach MAZ-Informationen hat das Gesundheitsamt innerhalb der vergangen 14 Tage die Dokumentation zweimal schriftlich und auch mündlich angemahnt. Erst nach der zweiten Aufforderung reagierte das Klinikum und erklärte, die Listen nicht herausgeben zu wollen. Offenbar fürchtet man, sich selbst zu belasten. Wie berichtet, läuft wegen etwaiger Verstöße im Umgang mit dem Corona-Ausbruch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen drei leitende Ärzte und die beiden Geschäftsführer des Klinikums, auch die Staatsanwaltschaft ist inzwischen eingeschaltet.

Das Ministerium schaltet sich ein

Das Gerangel um die Covid-Dokumentation bewegt inzwischen auch Brandenburgs Gesundheitsministerium. Als oberste Gesundheitsbehörde hat es die Sonderaufsicht über das Gesundheitsamt – dieses sei grundsätzlich angewiesen, über meldepflichtige Infektionsgeschehen und besondere Vorkommnisse – und dazu zählt solch ein nosokomialer Ausbruch wie im Bergmann-Klinikum – zeitnah und umfassend die oberste Gesundheitsbehörde zu informieren. „Wir haben gesehen, dass das Potsdamer Gesundheitsamt zu Beginn des Ausbruchsgeschehens selbst große Schwierigkeiten hatte, die erforderlichen Daten zu bekommen“, teilt Ministeriumssprecher Gabriel Hesse mit.

Das will das Gesundheitsministerium nicht länger dulden. Denn trotz mehrfacher Aufforderungen hat das Potsdamer Gesundheitsamt das Ministerium „immer noch nicht im notwendigem Umfang“ über das Ausbruchsgeschehen im Klinikum informiert, so Hesse. Deshalb werde in dieser Woche – dem Vernehmen nach am heutigen Donnerstag – „ein aufsichtliches Gespräch“ mit den Verantwortlichen im Ministerium stattfinden. Kurz: Das Gesundheitsministerium bestellt den Oberbürgermeister zum Rapport.

Klinikspitze gerät unter Druck

Doch selbst wenn – wie von Klinikums-Sprecherin Damaris Hunsmann angekündigt – die Listen nun herausgegeben werden sollten, das Verhältnis zwischen Stadt- und Klinik-Spitze ist angeschlagen. Und damit gerät auch die Geschäftsführung des Ernst-von-Bergmann-Klinikums zunehmend unter Druck. Nach MAZ-Informationen hat Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) bei einem Treffen mit den Fraktionschefs am Mittwochmittag erklärt, dass das Vertrauen der Stadt in die Geschäftsführung erschüttert sei. Bei dem Treffen im Stadthaus soll Schubert erklärt haben, dass die Kommunikation zwischen dem Krisenstab der Stadt und der Klinikleitung von Beginn an schwierig gewesen sei – zahlreiche Dinge wären nur nach Anweisungen auf den Tisch gekommen.

Ungewiss ist damit, wie es mit Steffen Grebner als kaufmännischem Geschäftsführer und Dorothea Fischer als medizinischer Geschäftsführerin des Ernst-von-Bergmann-Klinikums ohne das Vertrauen von Verwaltung und Stadtpolitik weitergeht. Am Sonnabend, 18. April, tagt der Hauptausschuss in einer Sondersitzung. Dort soll das Verhältnis zwischen Stadt und Klinikspitze ein Thema sein.

Was ist die Linelist?

Bleibt die Frage: Wie heikel kann der Inhalt der Corona-Liste des Bergmann-Klinikums eigentlich sein? Bei der Pressekonferenz am Ostermontag erklärte Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm: „Jedes Krankenhaus ist zur Erfassung von nosokomialen Infektionen verpflichtet – unabhängig von Covid müssen Erkrankungen, die innerhalb des Krankenhauses – also Infektionserreger, die übertragen worden sind – dokumentiert werden.“ Üblicherweise finde das im Hintergrund statt, anhand der Linelist könnten Krankenhäuser erkennen, ob sie Ausreißer haben.

In der Tabelle wird chronologisch jeder Verdachtsfall aufgeführt und das Vorhandensein von Krankheitssymptomen erfasst. Die Tabelle wertet die Zusammenhänge zwischen Symptomen, Erkrankung und möglichen Ursachen aus. Bei der großen Norovirus-Epidemie 2012 in Ostdeutschland konnte so schnell festgestellt werden, dass der lokale Ausbruch in einer Chemnitzer Schule mit einem „Grießbrei mit Erdbeerenkompott und Kirschen, dazu Zucker und Zimt“ in Zusammenhang stand. Im Abschlussbericht des RKI konnte eine Charge tiefgekühlter Erdbeeren als Ursprung der Epidemie identifiziert werden, die durch einen überregionalen Caterer an viele Kitas und Schulen geliefert worden war.

Auch auf das Coronavirus kann eine solche automatische Auswertung übertragen werden, um den Weg eines lokalen Ausbruchs wie innerhalb des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums nachzuvollziehen. So könnten etwa die Stationen eingetragen werden, auf denen Patienten sich zu bestimmten Zeiten aufgehalten haben. Eine Häufung von Corona-Infektionen – wie sie im Bergmann-Klinikum vor allem auf der Geriatrie aufgetreten ist – würde in der Erkrankungsdokumentation schnell sichtbar sein. Die Liste kann auf dieser dabei helfen, lokale Ausbrüche einzudämmen und nachzuverfolgen.

Das Robert-Koch-Institut sagt zum Linelist-Werkzeug, dass dieses „den nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörden Hilfestellungen für die epidemiologische Untersuchung von Krankheitsausbrüchen“ bietet.

Von Nadine Fabian, Peter Degener und Anna Sprockhoff