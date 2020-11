Grube

Alles beginnt mit Romeo und seinen sechs Sauen. Monatelang hat sich Clemens Strohmeyer auf ihre Ankunft vorbereitet, er hat geplant, gerechnet und entworfen, hat die Natur des Schweins studiert, ein Vertriebssystem entwickelt und sich ein Stückchen Land erkämpft.

Nun, an diesem Sommertag 2015, haben der Eber und seine Damen mit ihrer Ankunft auf einer Apfelbaumwiese am Ortsrand von Grube sein neues Leben besiegelt. Clemens Strohmeyer, der studierte Geograf, der eigentlich immer Journalist werden wollte und zuletzt für eine amerikanische Firma Satellitendaten verkauft hat, ist von nun an Bauer.

Anzeige

Fünf Jahre später steht der 42-Jährige zwischen quirligen Ferkeln und trägen Sauen auf seiner Schweineweide, er trägt Strohhut, Latzhose und Gummistiefel und spricht über Schweinerassen, Fütterung und Kastration, als hätte er nie etwas anderes getan. Nichts zu spüren von dem Laien, der er damals war. Nichts zu erahnen von den Tiefschlägen der letzten fünf Jahre, von den dunklen Momenten, in denen er sich gefragt hat: Wie lange kann das noch gut gehen?

Schweinehaltung so artgerecht wie möglich

Clemens Strohmeyer auf seiner Schweinewiese am Ortsrand von Grube. Quelle: Varvara Smirnova

Doch irgendwie ist es gut gegangen: Clemens Strohmeyer hat durchgehalten, finanzielle, private und geschäftliche Krisen überwunden – und in Grube mit seinem „Potsdamer Sauenhain“ nicht nur seinen persönlichen Plan B, sondern auch ein Stück alternative Landwirtschaft aufgebaut.

Statt sieben hält er inzwischen mehr als 150 Schweine – und zwar „so artgerecht wie möglich“, sagt er. Für seine Tiere heißt das: kein Stall, kein Sojafutter, keine künstliche Befruchtung, stattdessen Weide, regionale Kost, Natursprung. Die absolute Ausnahme auf dem deutschen Schweinemarkt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

In Grube indes ist das landwirtschaftliche Ausnahme-Modell in den letzten Jahren zum Alltag geworden. Denn nicht nur Clemens Strohmeyer mit seinem Sauenhain hat in dem Dorf im Nordwesten der Stadt ein Zuhause gefunden, auch die Solawi Bauerei arbeitet in Grube an einer eigenen Vision nachhaltiger Landwirtschaft.

Mitten im Ort, dem einstigen Gasthof, der als „Kruses Kneipe“ in Andreas Dresens gleichnamigen Dokumentarfilm Berühmtheit erlangte, haben der Holländer Mathias Peeters und seine Partnerin Lene Waschke vor sieben ihr Modell der solidarischen Landwirtschaft etabliert. Keine Seltenheit mehr in Deutschland, aber auf dem Agrarmarkt noch immer die absolute Ausnahme.

Hofstelle und Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft

Jana Kühn ist die Künstlerin in der Gruber Hofgemeinschaft, zeigt ein altes Foto des Gasthauses, in dem die Bauerei seit sieben Jahren ihren Sitz hat. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Idee dahinter: Nicht nur Bauer und Verbraucher sind solidarisch, sondern auch die Verbraucher untereinander. Konkret heißt das: Die Kunden zahlen nicht Summe X für eine Packung Eier oder ein Bund Möhren, sondern erwerben Anteile an dem landwirtschaftlichen Betrieb, „einige mehr, andere weniger“, sagt Lene Waschke. So funktioniert die Solidarität unter den Teilhabern. Gleichzeitig ist der Bauer nicht allein mit dem Risiko von Missernten, Preisverfall oder Überproduktion auf dem globalen Markt. Gemeinsam zahlen die Teilhaber, was es braucht, um die drei Hektar Gemüse und sechs Hektar Apfelplantage zu bewirtschaften. 85 Familien sind aktuell Teil der Gruber Bauerei – fast alle aus Potsdam.

Stadtnähe ist wichtig

Die Nähe zu Stadt ist für die Direktvermarkter aus der Gruber Dorfmitte überlebenswichtig: Sieben Depots beliefern sie in Potsdam wöchentlich mit frischer Ware, „wenn wir dafür 100 Kilometer weit fahren müssten, keine Chance“, sagt Peeters. Clemens Strohmeyer verschickt seine Produkte online ins ganze Land, dennoch ist auch für ihn die Stadtnähe wichtig – denn dort wohnt der Großteil seiner Kunden.

Wer sehen will, wie die Schweine gelebt haben, die als Schnitzel oder Bratwurst ins Haus geliefert werden, muss nur wenige Kilometer fahren. Und auch Clemens Strohmeyer, gebürtiger und leidenschaftlicher Potsdamer, hat es von daheim in Potsdam-West nicht weit zu seinem Sauenhain am Ortsrand von Grube.

Das Schweizer Kolonistendorf Zu Grube gehört noch ein besonderer kleiner Ort: Nattwerder. Das Örtchen, wenige Kilometer von Grube entfernt, wurde 1685 von 14 Schweizer Familien aus dem aus dem Berner Land besiedelt, ins Land holte sie der Große Kurfürst zur Kultivierung des Golmer Luchs. „Die Bedingungen in Nattwerder waren jämmerlich“, informiert die Stadt Potsdam auf ihrer Internetseite. Die „Nasse Insel“ im Golmer Luch ist alles andere als ideal, um hier zu siedeln. Die Schweizer Kolonisten mussten das Golmer Luch trocken legen. Für die deutsch-reformierte Kolonistengemeinde ließ der Große Kurfürst auf eigene Kosten eine Kirche in Nattwerder errichten. Sie wurde am 16. November 1690 eingeweiht und ist bis heute komplett erhalten. Nattwerder ist inzwischen ein Flächendenkmal. Die ursprüngliche Anlage des Ortes durch die Schweizer Kolonisten Ende des 17. Jahrhunderts ist voll erkennbar, obwohl die vier Höfe 1867 abbrannten und nur in den Grundmaßen wieder aufgebaut wurden. Spätere Wohnbauten beschränken sich auf Einzelgebäude und sind nicht an prominenter Stelle errichtet. Nattwerder gehörte zum Kreis Osthavelland, bevor es am 1. April 1939 nach Potsdam umgegliedert wird. Am 25. Juli 1952 kommt es als Ortsteil zur Gemeinde Grube. Seit dem 26. Oktober 2013 gehört Nattwerder als Ortsteil von Grube genau wie Grube wieder zu Potsdam.

Grube selbst nennt sich auf seiner Homepage, „das kleine Dorf am Rande von Potsdam“, seit 1993 ist es offiziell Teil der Landeshauptstadt – und aktuell Zuhause von 436 Menschen. Viele von ihnen wohnen schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten dort, mit einer durchschnittlichen Wohndauer von 13,72 Jahren sind die Menschen ihrem Stadtteil nur in Nedlitz (19,1 Jahre), Sacrow (15,58), der Waldstadt I (14,76) und in der Teltower Vorstadt (14,43) treuer.

Die neuen Bauern von Grube haben indes über Umwege nach Grube gefunden. Liebe auf den ersten Blick war es für keinen von beiden. Mathias Peeters führte 2013 der Zufall nach Grube. Der 60-Jährige ist durch halb Europa gewandert, hat mal hier, mal da gelebt, hat die „Jugendschule am Schlänitzsee“ mit aufgebaut – und sich 2013 in die alte Kneipe in Grube verliebt, wenn auch auf den zweiten Blick.

„Als ich den Gasthof von vorne gesehen habe, seit Jahren leer, grau und hässlich, dazu noch die Straße davor, da dachte ich: niemals.“ Doch dann schlich sich Peeters von hinten an, vorbei an der Kirche, mit Blick auf den See, den Garten und „die Erde, schön schwarz und tief“. Da schlug das Bauernherz in ihm höher, Grube hatte ihn gepackt.

Suche nach einem Stück Land für Schweine

In dem Potsdamer Ortsteil Grube hat Clemens Strohmeyer ein Paradies für Schweine geschaffen. Im Sauenhain leben die Tiere auf einer Apfelbaumwiese. Quelle: Anna Sprockhoff

Für Clemens Strohmeyer begann der Weg nach Grube am Telefon. Auf der Suche nach einem Stück Land für seinen Sauenhain telefonierte er einen Potsdamer Ortsvorsteher nach dem nächsten ab, fragte, ob nicht jemand jemanden kennt, der jemanden kennt.

Wie lange es dauerte, bis er irgendwann auf der Gruber Apfelbaumwiese stand und wusste: Das ist es? Er zuckt die Achseln. „Lange.“ Dafür hat es sich gelohnt. Wer seine Sauen einmal träge grunzend im Matsch sitzen sieht, die Ferkel beim Toben unter den Bäumen beobachtet oder ihnen zuschaut, wie sie sich genüsslich in den Sand schmeißen, der weiß auch ohne Bauer zu sein: Diese Schweine fühlen sich in Grube sauwohl.

Angekommen ist nach sieben Jahren auch die Bauerei in Grube. Seit dem Neubeginn im Ortskern sind nicht nur Team und Aktivitäten gewachsen, auch der Ort und das alternative Hofprojekt sind enger zusammengerückt.

Künstlerin Jana Kühn realisiert verschiedene Projekte im Dorf, sammelt die alten Geschichten, organisiert Aufführungen im alten Tanzsaal und versucht, den Hof wieder als Treffpunkt zu etablieren. Lene Waschke holt außerdem regelmäßig Schulklassen auf den Hof und bringt den Stadtkindern das Landleben näher. Und dann ist da noch Lydia Buchholz.

Ein zweites Zuhause gefunden

Lydia Buchholz lebt fast ihr ganzes Leben lang in Grube. Nach dem Tod ihres Mannes und ihres Sohnes hat sie in der Hofgemeinschaft rund um Mathias Peeters und Lene Waschke ein neues Zuhause gefunden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sie ist nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Eltern aus Schlesien geflohen, in Grube hat die Familie mit einer kleinen Landwirtschaft neu angefangen. Lydia, wie sie von allen genannt wird, lernte Floristin, heiratete, bekam Kinder – blieb und wurde alt in Grube. Wie alt, verrät sie nicht.

Dafür sagt sie mit Tränen in den Augen: „Nachdem mein Mann und mein Sohn gestorben sind, ist das hier für mich wie ein zweites Zuhause geworden.“ Fast jeden Tag kommt sie auf den Hof, hilft beim Kochen, Ernten, Einmachen, gibt ihr Wissen als Bauerntochter weiter. Gänse schlachten und rupfen? Sauerkraut machen? Darm und Füße der Gans zu Köstlichkeiten verarbeiten? Lydia weiß, wie es geht.

Lange Warteliste

Und wer zwischen Schweinen, Gänsen, Eseln und Visionen ein paar Stunden verbracht hat, der weiß auch: In Grube gehen die Uhren ein bisschen anders als im Rest der Stadt. Statt schneller, höher, weiter versuchen sich die Gruber Bauern in Alternativen. Ob es gelingt? „Bisher habe ich es irgendwie geschafft“, sagt Clemens Strohmeyer.

Und auch die Bauerei führt seit langem eine Warteliste, „allein das Land fehlt uns, um ein bisschen größer zu werden“, sagt Peeters. Eines allerdings ist bei den Grubern Bauern dann doch wie bei allen Bauern: Das Sterben gehört auch hier zum Alltag. Für die Gänse der Bauerei, die Schweine des Sauenhains – und ja auch für Romeo und seine sechs Sauen.

Alle Geschichten unserer großen Potsdamer Stadtteil-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Das Datenjournalismus-Projekt „ Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Anna Sprockhoff