Innenstadt

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch zu weiteren Streiks aufgerufen. In der Landeshauptstadt ist erneut die Stadtentsorgung Potsdam (Step) betroffen.

Dort war es bei der jüngsten Streikaktion am 1. Oktober zu teils handgreiflichen Auseinandersetzungen und einem Polizeieinsatz gekommen. An dem Streik hatten sich mehr als 70 der insgesamt rund 310 Mitarbeiter beteiligt – Verdi wertete das als Erfolg.

Anzeige

Stadtwerke Potsdam : Kein Kommentar

Die Step ist ein Unternehmen mit 51-prozentiger Beteiligung der Potsdamer Stadtwerke (SWP). Stadtwerkesprecher Stefan Klotz wollte sich am Dienstag nicht zu Notfallplänen und möglichen Einschränkungen für die Potsdamer äußern.

Allerdings sind die Auswirkungen eines eintägigen Warnstreiks bei der Stadtentsorgung auch weitaus geringfügiger als die Folgen 24-stündiger Streiks etwa im öffentlichen Nahverkehr.

Neben der Stadtentsorgung in Potsdam sollen am Mittwoch die Kreisverwaltungen Teltow-Fläming und Havelland sowie Verwaltungen und Kindertagesstätten in Hennigsdorf, Falkensee, Rathenow, Nauen und weiteren Gemeinden bestreikt werden.

Streikkundgebung auf dem Luisenplatz

Eine zentrale Streikkundgebung ist ab 10.30 Uhr auf dem Luisenplatz in Potsdam angekündigt. Um 12.30 Uhr soll die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende Christine Behle sprechen.

Die Zwischenmeldung von Verdi zu den laufenden Verhandlungen ist negativ: Das seit Freitag vorliegende Angebot der Arbeitgeberseite habe „viele unserer Kolleginnen und Kollegen sehr enttäuscht“, sagte Verdi-Landesbezirksleiter Frank Wolf am Dienstag: „Ich sehe, dass die Tarifparteien in dieser Tarifrunde noch sehr weit voneinander entfernt sind.“

Verdi kritisiert Arbeitgeber

Laut Verdi enthält das Angebot der Arbeitgeberseite sogar Verschlechterungen im Eingruppierungsrecht und es drohen dauerhafte Einkommenssenkungen für alle Beschäftigten.

Die Gewerkschaft fordere in der laufenden Tarifrunde Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich.

Außerdem würden die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro sowie Regelungen zur Übernahme von Auszubildenden und Angleichung des Erholungsurlaubes an das Niveau der Beschäftigten gefordert.

Die Verhandlungen werden am 22. und 23. Oktober in Potsdam fortgesetzt.

Von Volker Oelschläger