Satzkorn

Die Stadtentsorgung Potsdam soll einen Wertstoffhof am Friedrichspark in Satzkorn errichten und damit die Versorgungslücke im Potsdamer Norden füllen. Die Verwaltung gab am Freitag bekannt, dass die Standortprüfung gleich zwei geeignete Flächen an dem Gewerbegebiet ergeben hat.

Bislang müssen Potsdamer aus den nördlichen Ortsteilen bis nach Babelsberg an den Neuendorfer Anger oder zum Step-Hauptsitz in Drewitz fahren, wenn sie besonderen Müll entsorgen wollen.

Landesamt für Umwelt hält Standorte für geeignet

Bei den zwei Flächen handelt es sich einerseits um eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche, die noch in den dortigen Bebauungsplan aufgenommen werden müsste, andererseits um eine Fläche, auf der der Wertstoffhof schon heute zulässig wäre. Beide Flächen befinden sich derzeit in privatem Eigentum und müssten angekauft werden, heißt es aus dem Rathaus, wobei „erste Abstimmungen“ mit den Eigentümern bereits stattfinden konnten.

Untersucht wurden acht mögliche Flächen im Potsdamer Norden zwischen einem und anderthalb Hektar Größe. Für den Standort Friedrichspark sprachen neben dem zwingend notwendigen Abstand zu Wohngebieten von mindestens 500 Meter auch die sehr gute verkehrliche Anbindung. Der Friedrichspark sei auch bei einem ersten Sondierungsgespräch mit der Genehmigungsbehörde, dem Landesamt für Umwelt, für die Konkretisierung empfohlen worden.

Womöglich entsteht auch ein neuer Betriebsstützpunkt für die Step

Mit einem Wertstoffhof im Norden der Stadt sollen zusätzliche Kapazitäten für den wachsenden Potsdamer Norden geschaffen und Fahrten durch die ganze Stadt vermieden werden. Der neu zu errichtende Standort soll über Kapazitäten für rund 50.000 Einwohner verfügen, und sowohl Sperrmüll, Schrott, Papier, Elektroaltgeräte, Glas, Alttextilien, Grünabfall und Bauabfall, ggf. auch Schadstoffe aufnehmen.

Ergänzt werden soll der Wertstoffhof um einen Umschlagplatz für den im Rahmen der Müllentleerung gesammelten Hausmüll wie Biomüll und Altpapier. Ein ergänzender Betriebsstützpunkt würde zudem die Stationierung von Müllsammelfahrzeugen ermöglichen, so die Verwaltung.

Von MAZonline