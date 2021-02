Potsdam

Die Stadtentsorgung kehrt bei der Tonnenleerung in den Normalzustand zurück. Nachdem es in den vergangenen Wochen vor allem an Straßen mit Gefälle sichtliche Probleme mit der Abholung gegeben hatte und Müllbehälter überquollen, werden seit letzter Woche wieder alle Behälter geleert, die am Entsorgungstag bereit stehen.

Neuer Anlauf zu den Biotonnen

Wie Stadtwerkesprecher Stefan Klotz der Märkischen Allgemeinen Zeitung am Dienstag sagte, wird in dieser Woche „nachgefahren“, neben der regulären Entsorgungstour: „Die Biotonnen, die wegen festgefrorenem Inhalt bisher nicht entleert werden konnten, werden in dieser Woche erneut angefahren, um sie zu leeren. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass die Behälter zugänglich sind.“ Die Step geht Klotz zufolge davon aus, dass zum Ende dieser Woche alle Nacharbeiten erledigt sind und man ab nächster Woche wieder im „Normalbetrieb“ fahren kann.

Zu Behinderungen kam es Klotz zufolge dort, wo Zuwege und/oder Nebenstraßen nicht frei zugänglich waren. Verschiedene Stadtgebiete hatten dieses Problem. „An den Tagen, wo noch Schnee und Eis lagen, konnten insbesondere Straßen mit einem Gefälle nicht angefahren werden“, so Klotz: „Auch bei der Straßenreinigung gilt: Anliegerpflichten beachten.“ Die Step sei nicht für alle Straßen und Gehwege durch die Landeshauptstadt beauftragt.

Jähe Wetterwechsel stoppten Touren

„Vor einer Woche war für die Nacht zum Dienstag noch Eisregen und Schnee angesagt, und wir haben am Montagnachmittag bereits die Straßen präpariert.“ Nun beginne die Step nach einem abgestimmten Stufenplan damit, abhängig von der Reinigungsklasse, Splitt und Streumittel im Zuge der Straßenreinigung wieder aufzukehren. Parallel dazu laufen sogar schon erste saisonale Grünpflegearbeiten.

In Potsdam werden die Hausmüll- und Biotonnen meist an einem Entsorgungstag geleert, die Wertstoffbehälter Papier, Pappe, Kartonagen (blau) und Leichtverpackungen (gelb) an einem anderen. In der Tourenplanung sind dadurch unterschiedliche Tages- und Uhrzeiten je Objekt und Behälterart vorgesehen. Der oft schnelle Wetterwechsel in den vergangenen Tagen hat die Touren zeitweise undurchführbar gemacht.

Auch auf flachen Straßen hatte die Müllabfuhr es oft schwer, die Tonnen zu leeren. Quelle: Rainer Schüler

Wegen der ausgefallenen Touren dürfen Klotz zufolge „in angemessenem Maße“ Müllsäcke mit zu den Restabfalltonnen gestellt oder gelegt werden, ebenso bei den Leichtverpackungen gelbe Säcke. Bei den anderen Fraktionen, also Papier, Pappe, Kartonagen (blau) und Biotonne, seien Nebenablagerungen nicht erlaubt, betont der Sprecher: „Hierfür stehen unsere Wertstoffhöfe als Annahmestelle zur Verfügung.“

Auch, wenn also Nachhol-Touren gefahren werden, kommt die Step nach eigener Einschätzung ohne einen höheren Personaleinsatz aus. Es gibt auch keine Extra-Schichten: Man holt einfach mehr ab auf einen Schlag.

Von Rainer Schüler