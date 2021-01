Potsdam

Der Schutz der Landschaften und die Verbesserung des Stadtklimas sind den Potsdamern offenbar noch wichtiger als die bauliche und verkehrliche Entwicklung. Bei einer zweistündigen via Youtube verbreiteten „Diskussion“ über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek) 2035 am Samstagnachmittag sollten die etwa 100 im Internet beteiligten Bürger ihre Interessenschwerpunkte kennzeichnen, und es zeigte sich, dass ihnen die Naturräume und die Ökologie am meisten Sorgen machen. Entsprechend hoch bewertet wurden Vorschläge im Insek, die Ufer der Havel, die Gewässer und die Nutheniederung für sanfte Formen der Naherholung nutzbar zu machen und vorhandene Landschaften zu erhalten gegen eine bauliche Verdichtung.

Verdichtung stark begrenzen!

Diese Verdichtung soll auf begrenzte Räume beschränkt bleiben und darf vor allem im Nordraum der Stadt nicht dazu führen, dass Ortsteile ineinander wachsen. Trotzdem wurde ein Bevölkerungszuwachs im Norden befürwortet, falls die Verkehrsinfrastruktur damit Schritt hält. Baudezernent Rubelt und die Gutachter des Stadtplanungsbüros BPW aus Bremen hatten mehrfach betont, die geplanten Straßenbahnverbindungen in den Norden machten nur Sinn, wenn es an der Strecke genug potentielle Fahrgäste gibt; dazu müsse es bauliche Verdichtungen und Erweiterungen geben, um mehr Wohnraum zu schaffen.

Bahnhof Marquardt wird wichtiger

Wiederholt wurden in dem Forum die Bedenken der Bürger gegen eine massive Verkehrszunahme im Norden. Eine deutliche Aufwertung des Bahnhofes Marquardt, eine eventuelle Wiederbelebung des Bahnhofs Satzkorn als Haltepunkte und effektivere Radfahrverbindungen wurden als Chance bezeichnet, Verkehr von der jetzt schon hoch beanspruchten Bundesstraße 273 wegzunehmen, die durch die Entwicklung des früheren Kasernenstandortes Krampnitz zu einem neuen Stadtteil mit bis zu 10.000 Einwohnern überfordert werden könnte.

Nuthewiesen für die Naherholung

Bislang ist die Nuthe mit seiner ökologisch wertvollen Niederung eher eine Barriere zwischen dem Schlaatz und Babelsberg. Viel Zuspruch gab es für die Idee, den Fluss an mehr als den bisher zwei Brücken überquerbar zu machen und die Nuthewiesen für eine sanfte Naherholung zu erschließen. Auch beim Wunsch, die Havel und ihre Ufer auf größeren Abschnitten als bislang für die Menschen erlebbar zu machen, schnellte die Zustimmung nach oben. Allgemein positiv wurde der Vorschlag gesehen, die Überquerung des Templiner Sees für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern; das ist derzeit nur über die Eisenbahnbrücke möglich.

Potenzial an der Zeppelinstraße

Als sinnvolle innerstädtische Verdichtung wurde das Areal um Kaufland und Getränke-Hoffmann an der Zeppelinstraße gesehen. Hier könnten Treffpunkte für die Bürger geschaffen werden, speziell für Jugendliche. Dem Bürgertreff Lottenhof an der Ecke Geschwister-Scholl-Straße und Kastanienallee wird viel Potenzial in Sachen Nachbarschaftsentwicklung zugeschrieben.

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ist ein ämterübergeordnetes Steuerungsinstrument, das für die nächsten 10 bis 15 Jahre Handlungsschwerpunkte in der Stadt darlegt und eine Strategie zum Umgang mit den aktuellen Herausforderungen der rapide wachsenden Stadt zeigt. Es diene oftmals als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln, formuliert es die Stadtverwaltung.

Derzeit wird das Insek von 2007 evaluiert und zum Insek 2035 fortgeschrieben. Ein Fazit der bisherigen Diskussionen soll in einer späteren Veranstaltung gezogen werden.

Von Rainer Schüler