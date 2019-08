Babelsberg

Grundsteinlegungen sind ja meist Events, die nicht vor Originalität sprühen. Doch bei der Grundsteinlegung des Depots des Filmparks Babelsberg an der Metropolis-Halle hatten sich die Gastgeber einiges einfallen lassen. Zur Filmmusik von „Zurück in die Zukunft“ schwebte ein roter Kleiderständer an einem Kranseil herab. Daran befestigt: Symbolische Dokumente aus der Geschichte des Films.

Kostümpuppen flankierten die Bühne, auf der neben Filmpark-Chef Friedhelm Schatz auch Ministerpräsident Dietmar Woidke und Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) standen. Schließlich handelt es sich bei dem Bauprojekt, das Anfang 2021 fertig werden soll, um keine Kleinigkeit. Das Depot wird das Technik- und Logistikzentrum des Filmparks mit mehr als 10 000 Quadratmetern Nutzfläche. Auf rund 5000 Quadratmetern erhalten der legendäre Kostümfundus und die Kostümbildner eine neue Heimstatt. Auf einem weiteren Teil der Fläche entstehen Lager für die Metropolis-Halle und den Filmpark. Und: „Ein Viertel der Fläche des neuen Zentrums ist für die Ansiedlung von mediennahen Unternehmen vorgesehen. Damit kann die Medienstadt weiter gedeihen“, sagte Woidke. Oben zieht die Verwaltung ein, so dass Schatz von seinem bisherigen Büro in einer „Baracke“ Abschied nehmen muss. „Schnief“, kommentierte er launig den Abschied vom alten Domizil.

Grundsteinlegung neuer Kostümfundus (v.l.n.r): Friedhelm Schatz, Geschäftsführer Filmpark, OB Mike Schubert (SPD), Gabriele Leuter, Chefin des Kostümfundus, Ute Kanter, Werkstattleiterin Kostümfundus, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Jan Kretzschmar von KW-Development. Quelle: Varvara Smirnova

Das Depot, dessen Fassade mit ikonischen Filmmotiven geschmückt wird, ist der Start für Größeres. In den nächsten zehn Jahren soll zwischen Marlene-Dietrich-Allee, Großbeeren- und August-Bebel-Straße ein Quartier entstehen. Der B-Plan ist bereits ausgelegt worden. Entstehen soll ein Mix aus sozialer Infrastruktur, Arbeiten und Wohnen – ein Teil als sozialer Wohnungsbau. Teil der Pläne ist unter anderem ein Parkhaus, dessen Dach als Sportfläche dienen soll. Die Zukunft der geplanten Schule ist nach wie vor ungeklärt. Entweder sie wird als städtische Schule betrieben. Dem Vernehmen nach soll es auch Interessenten für den Betrieb als Privatschule geben.

Wie berichtet, hatte es zuletzt im Bauausschuss Kritik an der geplanten Höhe der Bebauung an der Großbeerenstraße gegeben.

Von Ildiko Röd