Stadtforum debattiert: So kann Corona Potsdam positiv verändern

Potsdam

Die Folgen der Corona-Krise für Potsdam waren am Donnerstagabend in der jüngsten Sitzung des Stadtforums. Erstmals wurde die Veranstaltung im Livestream übertragen.

In gleich zehn Kurzbeiträgen von Potsdamern und einem Video-Interview mit der Bundestagsabgeordneten und IT-Expertin Anke Domscheit-Berg (Linke) wurden Kultur, Wohnen und Stadtentwicklung, aber auch die Fragen von sozialem Engagement und der Mobilität in Potsdam unter einer Fragestellung diskutiert. Was lernen wir in diesen Bereichen aus den Erfahrungen mit den Corona-Einschränkungen für die Stadt?

Anzeige

Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Linke) war aus dem Bundestag zugeschaltet. Quelle: Screenshot LHP

Weitere MAZ+ Artikel

Videokonferenzen? Da muss die Kommune helfen, findet IT-Expertin

Die Digitalisierung als wichtige Alternative zu Präsenzveranstaltungen war gleich zu Beginn Thema. Domscheit-Berg war im Video zugeschaltet – nur so konnte sie überhaupt den Termin wahrnehmen, um auch an Abstimmungen im Bundesrat teilnehmen zu können.

Sie gab der Stadt zwei konkrete Ideen für die Unterstützung in den Fragen von Online-Veranstaltungen. Kommunen müssten bei der Wahl von Konferenzsoftware helfen – und auch davor warnen, wenn bestimmte Plattformen besser nicht benutzt werden sollten. Auch die Unterstützung lokaler Start-Ups und Aktivisten nannte die IT-Expertin als konkrete Hilfestellung.

Moderatorin Brigitte Faber.Schmidt beim Stadtforum Quelle: Screenshot LHP

„Mietausfälle gab es überraschend wenige“

Zum Thema Wohnen sprach Carsten Hagenau von der AG Stadtspuren. Er vertrat damit die Vermieter fast der Hälfte aller Potsdamer Haushalte. „Wir haben uns erst gefragt, ob wir die Häuser funktionsfähig halten können und auch den Kontakt zu unseren Mietern. Wir fragten uns, was aus unseren Baumaßnahmen wird und wie wir die Gesundheit unserer Mitarbeiter sichern – das sind immerhin rund 450 Menschen.“

Sein Zwischenfazit zur Krise: „Mietausfälle gab es überraschend wenige. Im Bereich der Gewerbemieten sah das anders aus und dieser Prozess ist noch nicht beendet.“ Er stellt fest, dass die Genossenschaften der AG Stadtspuren die Krise gut bewältigen konnten: „Unsere Gebäude funktionieren. Unser Hausmeister, Handwerker und Sozialarbeiter waren jederzeit vor Ort, teils sogar verstärkt angesichts der Bedingungen.“

Das Wohnumfeld ist „systemrelevant“

Seine Erkenntnis ist die „Systemrelevanz des Freiraums.“ Wohnungen seien nicht dafür da, dort zwei Monate am Stück zu verbringen, deshalb sei ein vielfältig nutzbarer Freiraum wichtig - „mit Raum für Bewegung und Aufenthaltsqualität bis hin zu gärtnerischen Nutzung“, so Hagenau. An die Politik der Stadt stellte er folgende Frage angesichts der Debatte um die Gefahr von Mietrückstände und wachsende Wohnungslosigkeit: „Wer kriegt die Grundstücke, die wir noch haben, was darf er da bauen und was für Mieten darf er da aufrufen?“

Bärbel Schaelicke sprach für die Einzelhändler in der Innenstadt. Quelle: Screenshot LHP

Aus dem Einzelhandel berichtete Bärbel Schaelicke, die Sprecherin der AG Innenstadt. „Mit der Maske macht‘s keinen Spaß“, sagt Bärbel Schaelicke, fasste sie zusammen, was nach Aufhebung zahlreicher Einschränkungen derzeit in den Läden der Innenstadt geschieht. „Wir haben Bedenken, dass die Leute nun verstärkt online einkaufen“, sagte Schaelicke.

Zugleich berichtete sie stolz, wie gerade die jungen Inhaber sich spontan mit lokalem Versand via Onlinebestellung ein zweites Standbein aufgebaut hätte.

„Wir konnten reinschmecken, wie sich autoarme Stadt anfühlt“

Als große Chance sah Anja Hänel vom ökologischen Verkehrsclub VCD die Folgen der Corona-Pandemie. „Wir konnten reinschmecken, wie sich autoarme und autofreie Stadt anfühlt. Das war grandios. Viele trauten sich wieder Fahrrad zu fahren, die das im dichten Verkehr sonst nicht tun“, sagte sie.

Es sei deutlich geworden, dass man den Anspruch an den öffentlichen Raum überdenken müsse, „etwa bei der Platzverteilung“. Sie forderte „Mut zu größeren Schritten“ und lobte die Stadt für die schnellen Hilfen für die Gastronomie, etwa indem Parkplätze umgewidmet wurden, um anders nutzbar zu werden.

Kultur muss auch unter eingeschränkten Bedingungen stattfinden

Die Kulturstadt Potsdam „war sofort, unmittelbar und existenziell betroffen“ sagte Moderatorin Brigitte Faber-Schmidt zur Einführung in den letzten Themenkomplex.

Nächstes Jahr dürfen die Musikfestspiele nicht ausfallen, sagte die Intendantin auf dem Stadtforum. Quelle: Screenshot LHP

Abgesagte Festivals und Kulturveranstaltungen sollen sich so künftig nicht wiederholen, fand Dorothee Oberlinger, die Intendantin der Musikfestspiele Sanssouci. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ein lebenswertes Leben haben wollen. Dazu gehört die Kultur.“ Es gehe nicht nur darum, die Krise „abzuwickeln“. „Wenn wir nächstes Jahr Corona noch haben, dann müssen wir unsere Festivals deshalb trotzdem machen“, kündigte sie an.

Eine „ermöglichende Verwaltung“ für die Nutzung des öffentlichen Raums

Anja Engel, Chefin des Kreativhauses Rechenzentrum, berichtete von den zahlreichen schnellen Alternativ-Formaten, die die Nutzer des Hauses in kurzer Zeit auf die Beine gestellt hatten, etwa den Fernsehkanal „RZ spektral“.

„Wir konnten schon Mitte April mit Alternativen starten und das lag daran, dass wir eine große Vielfalt an verschiedenen Kulturschaffenden im haus haben“, sagte sie. Ein Vorteil des Rechenzentrums während des Lockdowns war dabei die Kleinteiligkeit der Architektur. Die Büros waren weiter zugänglich, die Künstler konnten zumindest in ihren Ateliers weiter arbeiten.

Anja Engel, Leiterin des Kreativzentrums Rechenzentrum. Quelle: Screenshot LHP

Wichtig sei die Flexibilität von Fördermittelgebern gewesen, um die Projekte spontan abändern zu dürfen. „Eine solch hohe Flexibilität wünsche ich mir auch langfristig, um vertrauensvoller zu fördern – auch wenn das Ergebnis nicht so festgeschrieben oder bekannt ist“, sagte Engel.

Sie wünscht sich für kulturelle Aktionen auch eine „ermöglichende Verwaltung“, damit der öffentliche Raum offener und vielfältiger genutzt werden könne, wenn übliche Kulturveranstaltungen auf einmal nicht möglich sind.

Bürgerbeteiligung braucht dringend Präsenzveranstaltungen

Auch die Frage der Bürgerbeteiligung war Thema des Stadtforums. Während gesetzliche Anforderungen und Ansprüche der Bürgerbeteiligung, etwa die Auslage von Bebauungsplänen, nicht durch Corona verändert wurden, galt dies nicht für freiwillige Bürgerbeteiligung der verwaltung. „Sie wurde komplett eingestellt und das hat zu erheblichen Prozessverlusten geführt. Da wird es viel Nacharbeit geben und wir müssen unsere Präsenzformate anpassen“, sagte Kay-Uwe Kärsten von der WerkStadt für Beteiligung.

Die Frage der Beteiligung der Bürger treibt Kay-Uwe Kärsten um. Quelle: Screenshot LHP

Er betonte, dass so etwas auch nicht durch reine Onlineformate ersetzt werden könne. Eine Idee: kleinere Formate in Wiederholung durchzuführen, auch wenn dies mehr Ressourcen benötigt. Und auch der Vorschlag von Anke Domscheit-Berg spielt hier eine Rolle – bei den technischen Voraussetzungen für Online-Kommunikation dürfe die Kommune sich nicht heraushalten.

Von Peter Degener