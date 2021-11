Golm

Was verbindet den Brandenburger Landtag, Höfers Spieluhr und die Bäume im Park Sanssouci? Das große Thema der Klimakrise, sagen Sören Etler und Erik Fandrich von der Digitalwerkstatt Blaue Dächer aus Golm. Die Informatiker wollen die Klimafolgen in Potsdam greifbar machen und haben dazu eine alternative, digitale Stadtführung entwickelt – vom Alten Markt bis zur Fontäne im Park Sanssouci.

Chatbot schickt Infos via WhatsApp oder Telegram

Durch die Touristenattraktionen führt der Chat-Bot „Susi“, erklärt Erik Fandrich (29), gemeinsam mit Sören Etler (26) Geschäftsführer der Digitalwerkstatt Blaue Dächer. In den Messengern WhatsApp oder Telegram sendet Susi zu jeder Station Textnachrichten, Sprachmemos, Emojis oder ein Quiz.

„Die Stadtführung soll nicht nur ein trockenes Bildungsangebot sein, sondern interaktiv gestaltet werden“, ergänzt Etler. Die Klimaführung solle Spaß machen und gleichzeitig einen didaktischen Zweck erfüllen. So zum Beispiel an Höfers Spieluhr am Brandenburger Tor. In den 80er-Jahren trafen sich hier junge Menschen unter dem Motto „Schweigen für die Umwelt“ zu einem stillen Protest, erzählt Susi. Doch zuvor ein Quiz: Welche Potsdamer Sehenswürdigkeiten sind auf der Spieluhr eingraviert? Susi erkennt die Antworten automatisch und wertet diese aus. „Für eine normale Stadtführung muss keiner von uns beiden arbeiten“, erläutert Etler. Alles sei fest programmiert, der Messenger liefere automatische Antworten. „So ist alles schnell und zeitunabhängig: jeder kann dann loslegen, wann er oder sie gerade Lust hat“, so Etler.

Tour soll Folgen des Klimawandels in Potsdam zeigen

Die Anmeldung zur digitalen Stadtführung wird über einen Link auf der Website oder einen QR-Code erfolgen. Die Führung ist kostenlos, die Digitalwerkstatt verdient mit dem Dienst laut eigenen Angaben kein Geld. Vielmehr sei es das Ziel der Klimaführung, das große Thema Klimafolgen nahbar zu machen und gleichzeitig aufzuzeigen, was jeder Einzelne für den Klimaschutz tun könne, erklärt Co-Geschäftsführer Erik Fandrich. „Wir wollen die Nutzerinnen und Nutzer bei dem Gefühl der Hilflosigkeit abholen“, so Fandrich weiter. „Im besten Fall fühlen sich die Leute nach dem Rundgang ermutigt, selbst etwas im Alltag zu tun oder sich zu engagieren.“

Gleichzeitig bleibe die 90-minütige Klimaführung jedoch auch eine Stadtführung, ergänzt sein Kollege Sören Etler. „Man kann nicht in Potsdam gewesen sein, ohne das Schloss oder das Brandenburger Tor gesehen zu haben“, betont er, „es müssen beide Komponenten mit drin sein.“ Ab Ende des Monats soll die Stadtführung öffentlich zugänglich sein.

