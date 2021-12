Babelsberg

Eine kurze eigene Runde hat er gedreht, der Daniel Zander, Gastgeber im Restaurant Otto Hiemke in Babelsberg. „Ich wollte nicht mit meinen Eltern zusammenarbeiten“, sagt er. Ein natürlicher Reflex, der nichts mit dem guten Verhältnis zu seiner Familie zu tun habe. Aber das Haus, das in diesem Jahr den 125. Geburtstag feiert, ist schon eine eigene kleine Welt. Dass er nach einer Kochlehre für zwei Jahre in die Schweiz ging, ist nachvollziehbar. Inzwischen gehört der 52-Jährige aber – so wie seine mit wirtschaftende Schwester Stefanie (42) – zum gediegenen Inventar.

Dem Charme dieses Lokals erliegt man schon beim Eintreten. In der Schankstube ziehen einen die historischen Fotos von Babelsberg an, im Speisezimmer wähnt man sich in einem Künstlercafé – es beeindruckt eine St. Petersburger Hängung, dicht an dicht. „Meine Mutti hat die Bilder gemalt“, erklärt Daniel Zander. „Wie wär’s, wenn du die mal in die Kneipe hängst?“, habe sie ihn gefragt. Nach jedem Urlaub habe es wieder neue Motive gegeben.

Politiker und Touristen kommen

Den Gästen gefällt’s, und das sind neben der Stammkundschaft im Quartier auch Studierende der Filmuniversität oder Schauspieler der Babelsberger Studios. Der ehemalige „Tatort-Kommissar“ Jörg Schüttauf gehört dazu wie seine Ex-“Polizeiruf 110“-Kollegin Katrin Sass. „Die wohnte lange gegenüber.“ Der Ort ist auch für Potsdams Politikprominenz naheliegend. Daniel Zander überlegt kurz, was er sagen „darf“, aber dass der heutige Bundeskanzler oder der frühere Ministerpräsident von Brandenburg einkehren und auch mal den Bundespräsidenten oder namhafte Parteikollegen im Schlepptau haben, ist kein Geheimnis.

Das gemütliche Ambiente sorgt für eine vertrauliche Atmosphäre. Quelle: Julius Frick

Auf der anderen Seite hat sich die authentische Küche via Social Media weltweit herumgesprochen, so dass der Wirt gezwungen war, nicht mehr alle Plätze im Online-Reservationssystem anzubieten. „Unsere Babelsberger kamen nicht mehr rein“, sagt er. Dank Tripadvisor und ähnlicher Quellen hatten Südamerikaner und Asiaten schon alle Tische belegt.

Adresse für deutsche Gerichte

Das bringt das Gespräch auf die Küche, die gutbürgerlich mit einem gehobenen Touch, auf jeden Fall jedoch deutsch ist: Die Klassiker sind Schnitzel, Geflügelleber, Currywurst und die berühmten Schmorgurken mit Bulette. „Wo kann man in Potsdam denn noch regional essen?“ fragt der Mann, der selbst in der Küche steht. Achtmal im Jahr ändern sie die saisonale Karte, darauf hätten auch die Köche – außer ihm fünf weitere – Lust. „Unser Auszubildender lernt so alles, was er braucht: von der Suppe bis zum Dessert. Es ist sogar vielseitiger als in einem größeren Betrieb.“

„Otto Hiemke“ ist traditionell eine Bierkneipe. Quelle: Julius Frick

Natürlich gehört auch eine anständige Getränkeauswahl zum Menu, Potsdamer Bier vom Fass und jetzt im Dezember: Glögg. Den skandinavischen Glühwein hat er kurz entschlossen bei Dietmar Teickner vom Lakritzkontor gekauft, als dieser seine Weihnachtsmarktbude wieder schließen musste. „Der Glögg enthält keine Konservierungsstoffe“, sagt Zander. Anstatt eigenen Glühwein zuzubereiten, unterstützt er so den gebeutelten Händler, der auf tausenden von Litern sitzt.

Das Rauchverbot war das Aus

Manchen ist „Otto Hiemke“ noch als Sportrestaurant bekannt. Die Zuschreibung stammt von den Feldhandballern, die in den 1950ger Jahren den Schotterplatz an der Karl-Liebknecht-Straße nutzten. Und natürlich vom Fußballverein Rotation Babelsberg, dem auch der heutige „Vater“, Norbert Zander, anhing. „Ihr müsst euch mit dem Ort entwickeln“, habe der seinen Kindern gesagt, erzählt die fünfte Generation. Und Potsdam entwickelte sich: Eigentum wurde rückübertragen, die klassischen Arbeiterbudiken schlossen. Ihre Zahl sank von 140 Kneipen im Jahre 1915 auf heute noch zwei, so Daniel Zander.

Zu DDR-Zeiten habe man 1000 Liter Bier in der Woche verkauft, das für kleines Geld über die Theke ging. „Die 20 000 Schichtarbeiter fielen weg, als die Werke geschlossen wurden.“ Besonders einschneidend sei aber das Rauchverbot gewesen, das aus der Schenke schließlich ein Familienrestaurant machte, in das auch Frauen und Kinder kamen.

„Die Gäste sagen immer, wir sollen bitte nichts verändern – so wie es ist, sei es perfekt“, lacht er, „das finden wir natürlich nicht“. Für den Besitzer ist das nostalgisch. Vor einigen Jahren taten sie eine große Investition und brachten die Küche auf den neusten Stand. Heute weiß er auch, dass es die richtige Entscheidung war, zurückzukehren und in die Fußstapfen der Vorfahren zu treten. „Die strenge Schule der Eltern war schon in Ordnung.“

Restaurant Otto Hiemke, Karl-Gruhl-Straße 55 in Babelsberg. Geöffnet: Mo-Do, 16 bis 23 Uhr, Fr-So, 12-23 Uhr. Tel. 0331 7480 596. www.otto-hiemke.de.

Von Gabriele Spiller