Stadtgründung in Potsdam: Bürgermeister verleiht Schlaatz Vegas das Stadtrecht

Potsdam Stadt der Kinder - Stadtgründung in Potsdam: Bürgermeister verleiht Schlaatz Vegas das Stadtrecht Das Sommerprojekt „Stadt der Kinder“ findet zum 14. Mal statt. Der Bürgermeister Exner verleiht Schlaatz Vegas Stadtrecht und erkennt es damit offiziell an.

Bürgermeister Burkhard Exner verlieh am Freitag feierlich das Stadtrecht an die „Stadt der Kinder“ im Nuthe-Wäldchen am Schlaatz. Quelle: Bernd Gartenschläger