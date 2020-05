Stadtjugendring: Keine neuen Spielplatzsperrungen

Potsdam

„Raus in die Natur!“ ist das Motto des Deutschen Kinderhilfswerkes für den Weltspieltag am 28. Mai. Aus diese, Anlass macht die Koordinatorin für Kinder- und Jugendinteressen in Potsdam, Stefanie Buhr, auf die Bedürfnisse von Kinder und Jugendlichen in Zeiten von Corona aufmerksam: „Kinder- und Jugendliche hatten es in den letzten Wochen sehr schwer. In weiteren politischen Überlegungen zur Corona-Pandemie müssen ihre Bedürfnisse dringend einen größeren Stellwert erhalten.“

Recht auf Spiel und Freizeit

Gemäß Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder und Jugendliche ein Recht auf Spiel und Freizeit. „In den letzten Wochen stand vor allem die Gesundheit aller Bürger im Vordergrund“, so Buhr. Für ein gesundes Aufwachsen benötigten Kinder viel mehr: Bewegung, die Möglichkeiten im Spiel mit anderen Kindern ihre Fantasien zu entwickeln, sich auszuprobieren um dadurch ihr Sozialverhalten zu testen. Im spielerischen Umgang würden Kompetenzen erlernt, die später im Erwachsenenalter von ihnen ganz selbstverständlich abverlangt werden.

Anzeige

Die Kinder hätten wegen der kompletten Schließung der Spiel- und Sportplätze, der Bolz- und Skateplätze, der Park- und Grünanlagen stark unter Krise gelitten, so Buhr. Die Kinder und Jugendlichen müssten nun stärker in die sie betreffenden Belange einbezogen werden, beispielsweise bei der Gestaltung von Freiflächen wie Skate- und Bolzplätzen oder Spielplätzen.

Weitere MAZ+ Artikel

Stadtjugendring warnt vor Schließungen

Manuela Neels vom Kinder- und Jugendbüro des Stadtjugendring e.V. sieht die Entwicklungen der letzten Monate kritisch und hat beobachtet, dass die Kinder wegen der Flächensperrungen einfach andere Aufenthaltsorte suchten. Falls es wieder eine Verschärfung der Maßnahmen geben sollte, müssten die großen städtischen Spiel- und Freiflächen vor der Schließung bewahrt werden.

Kinder und Jugendliche wünschen sich im Zuge moderner Stadtentwicklung mehr Freiräume. Die Anfang 2018 durchgeführte repräsentative Kinder- und Jugendbefragung zum Thema „Freizeit und Mitbestimmung in Potsdam“ unter 9- bis unter 21-jährigen Schülern zeigt Buhr zufolge deutlich die Tendenz, dass Kinder und Jugendliche sich bei städteplanerischen Projekten zu Spiel-, Sport- und Freiflächen stärker einbringen möchten.

Der Weltspieltag wurde als „World Play Day“ 1999 ins Leben gerufen. In Deutschland koordiniert das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. die dezentralen Aktivitäten seit 2008 im Rahmen des „Bündnis für Recht auf Spiel“. Thema in diesem Jahr ist „Raus in die Natur!“

Von Rainer Schüler